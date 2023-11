Parkometry wiszą nad Mokotowem. Drogowcy szykują konsultacje społeczne

Tyle naprawdę zarabiają księża w Polsce. Proboszcz ujawnia: 20 proc. do podziału

Konsultacje społeczne

Drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich zakończyli swoje analizy poprzedzające rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) o kolejne obszary Mokotowa. Przygotowali projekty zmian organizacji ruchu i parkowania i chcą je skonsultować z mieszkańcami. Chodzi o obszar ograniczony ulicami Żwirki i Wigury od zachodu; Woronicza, Domaniewską i Idzikowskiego od południa; Czerniakowską od wschodu i Gagarina, Różaną oraz Kulskiego od północy.

Spotkania online i na żywo

Mokotowianie będą mogli zgłaszać uwagi podczas spotkań, które są zaplanowane zarówno online, jak i w punktach konsultacyjnych. Mailowo można to będzie zrobić już od 15 listopada pod adresem [email protected]. Pierwsze spotkanie urzędnicy zaplanowali na 22 listopada. Ostatnie ma się odbyć 5 grudnia. Po wszystkim drogowcy uwzględnią opinie mieszkańców i wprowadzą korekty w projektach. Ostateczna decyzja będzie należeć do rady miasta, która będzie musiała przegłosować uchwałę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z urzędniczym planem, stanie się to za kilka miesięcy. Szczegóły dotyczące konsultacji znajdują się na stronie zdm.waw.pl.