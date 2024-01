Szok!

Passatem runął do rowu, dachował i zmiótł ogrodzenie. 18-latek miał prawko od miesiąca

mk 16:51

Szok, 18-latek za kierownicą passata wypadł z drogi do rowu, dachował i zmiótł ogrodzenie! Z samochodu została jedynie kupa pogiętego złomu. Do dramatycznego wypadku doszło we wsi Żabin pod Ostrołęką. Na miejsce pilnie ruszyli policjanci z pobliskiego komisariatu. Na miejscu okazało się, że chłopak wyszedł z wypadku bez szwanku!