Perły województwa mazowieckiego: To miasto zachwyca! Czy to najpiękniejszy rynek w regionie?

Wraz z nadejściem cieplejszych dni, mieszkańcy Mazowsza coraz chętniej planują wycieczki, by odkrywać lokalne atrakcje. Jednym z takich miejsc, które z pewnością warto odwiedzić, jest Rynek Wielki w Szydłowcu, okrzyknięty najpiękniejszym rynkiem w województwie mazowieckim. Co sprawia, że to miejsce jest tak wyjątkowe i dlaczego warto je zobaczyć? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy, zagłębiając się w historię i zabytki tego urokliwego miasta.