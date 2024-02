Papug Trzaskowskiego przeklina w ratuszu! "Dzieci go nauczyły"

Był ścigany przez policję. Wpadł, bo zapalił papierosa na przystanku

Historia rozegrała się przy ul. Dworcowej w Piasecznie. 54-latek palił papierosa na przystanku autobusowym. W pewnej chwili nadjechał patrol policji. Mundurowi widząc, że palacz nie przestrzega przepisów postanowili go wylegitymować. Po sprawdzeniu jego danych w bazie, okazało się, że mandat, to jego najmniejsze zmartwienie. - Sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że jest on poszukiwany przez policjantów z Komisariatu Policji w Olsztynku. Tamtejszy Sąd Rejonowy skazał mężczyznę na 357 dni pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 272 kodeksu karnego i wydał za nim list gończy. 54-latek został zatrzymany, a po wykonaniu z nim niezbędnych czynności osadzony w jednostce penitencjarnej – informuje st. asp. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie. Tym razem palenie wyszło społeczeństwu na zdrowie.

