Piaseczno. 3 osoby w tym małe dziecko ranne w wypadku!

Do groźnego wypadku doszło o godzinie 8. Policjanci przekazali wstępne ustalenia. - Do wypadku doszło na ul. Chyliczkowskiej. 58-latka kierująca renault twingo od Piaseczna w kierunku Chylic z nieznanych przyczyn straciła panowanie nad pojazdem, który obrócił się i wjechał na przeciwległy pas. Wtedy doszło do zderzenia z prawidłowo jadącym mini cooperem kierowanym przez 45-letnią kobietę. W środku znajdowało się też 2-letnie dziecko – powiedziała mł. asp. Wioletta Domagała z policji w Piasecznie. Jak dodała wszyscy uczestnicy wypadku trafili do szpitala. Nie wiemy w jakim są stanie. Obie kobiety były trzeźwe.

Do podobnego wypadku doszło dzień wcześniej pod Pułtuskiem. W niedzielne popołudnie dwa samochody osobowe roztrzaskały się na drodze. Ucierpiało aż 6 osób, w tym 2-letni chłopczyk i jego mama. Więcej o tym dramatycznym wypadku przeczytasz TUTAJ.