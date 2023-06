i Autor: GOOGLE MAPS Pięć lat nie zorientowali się, że sąsiadka nie żyje! W mieszkaniu znaleziono szczątki kobiety

HORROR

To nie do pomyślenia! Dlaczego nikt wcześniej nie zareagował?! W mieszkaniu przy ul. Pałacowej w Legionowie odnaleziono zwłoki około 80-letniej kobiety. Najtragiczniejsze w tym wszystkim jest to, że lokatorka zmarła najprawdopodobniej na początku 2018 roku!