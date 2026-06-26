Piekielny weekend w Warszawie. Muzeum Narodowe podjęło szokującą decyzję

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-06-26 15:23

Fala ekstremalnych upałów paraliżuje Warszawę. Z powodu prognozowanych temperatur sięgających niemal 40 stopni Celsjusza Muzeum Narodowe zdecydowało o zamknięciu swoich oddziałów dla zwiedzających.

Fasada Muzeum Narodowego w Warszawie z charakterystycznym napisem MUZEUM NARODOWE na dachu oraz latarniami w stylu art deco na pierwszym planie, ilustrująca decyzję o zamknięciu placówki z powodu upałów, o czym możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Szymon Starnawski MN w Warszawie, projekt Tadeusza Tołwińskiego

Muzeum Narodowe zamknięte z powodu upałów

W sobotę i niedzielę (27 i 28 czerwca) nieczynne będą Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz Muzeum Rzeźby w Królikarni.

Jak poinformowało muzeum w mediach społecznościowych, decyzja została podjęta ze względu na prognozowane ekstremalne warunki pogodowe.

Zwrot biletów i odwołane wydarzenia

Osoby, które kupiły bilety na wystawy w tych dniach, nie stracą pieniędzy. Mogą wystąpić o zwrot środków lub wykorzystać zakupione bilety w innym terminie. Zwrot kosztów obejmie także bilety na wydarzenia edukacyjne. W tej sprawie muzeum prosi o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Nie wszystkie wydarzenia zostały jednak odwołane. Bez zmian odbędzie się cykl koncertów Pianokrąg organizowany w Parku Rzeźby.

Prognoza pogody. Upały do 40 stopni w Warszawie

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej najbliższy weekend będzie jednym z najgorętszych w tym roku. W Warszawie temperatura może osiągnąć, a lokalnie nawet przekroczyć 40 stopni Celsjusza. Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach południowych, regularne nawadnianie organizmu i zwracanie szczególnej uwagi na dzieci oraz osoby starsze.

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