Piekielny weekend w Warszawie. Muzeum Narodowe podjęło szokującą decyzję

Muzeum Narodowe zamknięte z powodu upałów
W sobotę i niedzielę (27 i 28 czerwca) nieczynne będą Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz Muzeum Rzeźby w Królikarni.
Jak poinformowało muzeum w mediach społecznościowych, decyzja została podjęta ze względu na prognozowane ekstremalne warunki pogodowe.
Zwrot biletów i odwołane wydarzenia
Osoby, które kupiły bilety na wystawy w tych dniach, nie stracą pieniędzy. Mogą wystąpić o zwrot środków lub wykorzystać zakupione bilety w innym terminie. Zwrot kosztów obejmie także bilety na wydarzenia edukacyjne. W tej sprawie muzeum prosi o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Nie wszystkie wydarzenia zostały jednak odwołane. Bez zmian odbędzie się cykl koncertów Pianokrąg organizowany w Parku Rzeźby.
Prognoza pogody. Upały do 40 stopni w Warszawie
Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej najbliższy weekend będzie jednym z najgorętszych w tym roku. W Warszawie temperatura może osiągnąć, a lokalnie nawet przekroczyć 40 stopni Celsjusza. Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach południowych, regularne nawadnianie organizmu i zwracanie szczególnej uwagi na dzieci oraz osoby starsze.