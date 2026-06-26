Piekielny weekend w Warszawie. Muzeum Narodowe podjęło szokującą decyzję

Muzeum Narodowe zamknięte z powodu upałów

W sobotę i niedzielę (27 i 28 czerwca) nieczynne będą Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz Muzeum Rzeźby w Królikarni.

Jak poinformowało muzeum w mediach społecznościowych, decyzja została podjęta ze względu na prognozowane ekstremalne warunki pogodowe.

Zwrot biletów i odwołane wydarzenia

Osoby, które kupiły bilety na wystawy w tych dniach, nie stracą pieniędzy. Mogą wystąpić o zwrot środków lub wykorzystać zakupione bilety w innym terminie. Zwrot kosztów obejmie także bilety na wydarzenia edukacyjne. W tej sprawie muzeum prosi o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Nie wszystkie wydarzenia zostały jednak odwołane. Bez zmian odbędzie się cykl koncertów Pianokrąg organizowany w Parku Rzeźby.

Prognoza pogody. Upały do 40 stopni w Warszawie

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej najbliższy weekend będzie jednym z najgorętszych w tym roku. W Warszawie temperatura może osiągnąć, a lokalnie nawet przekroczyć 40 stopni Celsjusza. Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach południowych, regularne nawadnianie organizmu i zwracanie szczególnej uwagi na dzieci oraz osoby starsze.

Upały w Polsce. Jak Polacy sobie z nimi radzą?