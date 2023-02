Piękna nauczycielka z Piaseczna wygrała prestiżowy konkurs. Zobaczcie jak wygląda!

Groza na cmentarzu w Nowym Modlinie. Otwarty grobowiec i trumna. Kto to zrobił!?

Nauczycielka z Piaseczna wygrała konkurs

Jolanta Stacey od wielu lat uczy języka angielskiego. Jej nazwisko zdradza, że wychowała się poza granicami naszego kraju. Skąd pochodzi? – Wychowałam się w stanie New Jersey w USA, w Polsce mieszkam od 12 lat i uczę angielskiego – opowiada cytowana przez portal piasecznonews.pl laureatka. W jaki sposób otrzymała nominację? - Jestem nauczycielem mianowanym i doktorantką, która cały czas stara się dokształcać. Do tej nagrody nominowała mnie mama jednego z uczniów, za co bardzo dziękuję. Cieszę się, że dostałam tak dużo głosów i mogłam godnie reprezentować naszą szkołę – mówi Stacey. Pani Jolanta jest aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Facebooku obserwuje ponad 2 tysiące osób!

Nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym są przyznawane co roku najpopularniejszym nauczycielom. Organizowany jest w całej Polsce, a laureaci z poszczególnych szkół mają szansę zawalczyć o tytuł ogólnopolski. Nagroda przyznawana jest w 10 kategoriach.