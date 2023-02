Zatłukł Kasię młotkiem za 2 tysiące. Szokująca zbrodnia niedaleko Siedlec. Mordercy trafili do więzienia

W ostatnim czasie filmiki ze studniówek podbijają Tik Toka. Tańczący księża, ciekawe układy choreograficzne maturzystów, niezwykłe popisy taneczne dyrektorów. W obecnych czasach nic nie umknie uwadze internautów. A że sezon na studniówki w pełni, to na Tik Toku mamy takich treści cały wysyp. W ostatnim czasie prawdziwą furorę robi nauczycielka języka polskiego z Warszawy.

Nauczycielka z Warszawy pokazała swoją metamorfozę na studniówkę. Internauci oniemieli z zachwytu

Pani Katarzyna Goliszewska, nauczycielka polskiego z Warszawy opublikowała na swoim profilu queenteacher_ krótki filmik, na którym widać jej metamorfozę przed studniówką. - To już 25 raz idę na studniówkę. Zawsze chciałam nagrać ten trend - napisała w opisie nagrania. W mgnieniu oka z kobiety ubranej w dżinsową koszulę i spodnie zamieniła się w prawdziwą królową balu! Szpilki, elegancka czarna suknia, wystrzałowa fryzura. Ciężko oderwać wzrok. Internauci są zachwyceni. - A wygląda Pani jakby to była pierwsza - napisała jedna ze komentujących nawiązując do podanej przez panią katarzynę liczby studniówek, na których już była. "Naprawdę robi wrażenie, pięknie", "Wow, musiała Pani zrobić furorę! ", "Pięknie Pani wygląda ! Cudowna sukienka" - tak piszą o przemianie pani Katarzyny zachwyceni internauci. Zobaczcie poniższy filmik.

