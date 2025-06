Marta Nawrocka znowu zaskakuje. Robiła zakupy w towarzystwie ochroniarza?!

Rewolucja w Warszawie. Kładka zniknie po 25 latach. Wiemy, co tu powstanie

Na zdjęciach, które pojawiły się wyłącznie na łamach „Super Expressu”, widać Martę Nawrocką w eleganckim, choć nienachalnym stroju. Towarzyszył jej rosły ochroniarz, co dodatkowo wzbudziło ciekawość. To kolejna sytuacja, gdy żona prezydenta elekta pokazuje się jako troskliwa i zaangażowana mama. Niedawno widziano ją na balkonie, gdzie rozwieszała pranie z gracją baletnicy. Tym razem celem wizyty w aptece był zakup nebulizatora, urządzenia służącego do leczenia chorób dróg oddechowych.

Zakup nebulizatora może sugerować, że ktoś z rodziny zmaga się z infekcją dróg oddechowych lub potrzebuje profilaktycznego wsparcia. W dobie rosnącej liczby infekcji sezonowych, taki zakup nie dziwi. Fakt, że Marta Nawrocka osobiście wybrała się po sprzęt medyczny, świadczy tylko o jej zaangażowaniu w codzienne życie rodzinne.

Na zdjęciach można zauważyć również elegancką torebkę znanej polskiej marki, którą miała ze sobą Marta Nawrocka. Ubrana w elegancki, lecz nienachalny strój, Nawrocka wzbudziła niemałe zainteresowanie. Nie tylko ze względu na swoją obecność w aptece, lecz także przez to, że towarzyszył jej rosły ochroniarz.

Żona przyszłego prezydenta poruszała się z werwą i energią. To może być zapowiedź tego, jaką pierwszą damą planuje być − obecną, ciepłą, przyjazną. Choć to tylko codzienne zakupy, fakt, że Marta Nawrocka pojawiła się publicznie w tak zwyczajnym kontekście, staje się sygnałem. Sygnałem stylu prezydentury, jaką planują Nawroccy.

Czy czeka nas prezydentura blisko ludzi, z naciskiem na rodzinę i codzienne życie? Czas pokaże.

