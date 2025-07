Pięścią i gaśnicą w nauczyciela. Uczniowi z Radomia grozi więzienie

Radom. Brutalny atak w szkole. Prokuratura stawia zarzuty

Do zdarzenia doszło 9 grudnia 2024 roku. Nauczyciel prowadził lekcję, gdy do sali wtargnął Patryk K. wraz z trzema nieletnimi osobami. Ich zachowanie zakłóciło przebieg zajęć. Gdy nauczyciel poprosił intruzów o opuszczenie klasy, Patryk K. w odpowiedzi na interwencję nauczyciela, użył gaśnicy proszkowej. Podczas szarpaniny uderzył nauczyciela pięścią w twarz, powalając go na ziemię!

Prokuratura Rejonowa Radom – Wschód zakończyła śledztwo w sprawie tego bulwersującego incydentu. Patryk K. został oskarżony o przestępstwo z art. 222 § 1 kk, czyli naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.

„Prokuratura Rejonowa Radom - Wschód w Radomiu skierowała w dniu 27 czerwca 2025 roku do Sądu Rejonowego w Radomiu akt oskarżenia przeciwko Patrykowi K. lat 21, oskarżonemu o naruszenie w dniu 9 grudnia 2024 roku na terenie Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu nietykalności cielesnej jednego z nauczycieli i spowodowania u niego obrażeń, naruszających czynności narządów ciała na czas przekraczający dni siedem” - informuje prok. Aneta Góźdź, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Przyznał się do winy. Uczniowi grozi więzienie

Patryk K. przyznał się do uderzenia nauczyciela pięścią, ale zaprzeczył, że użył gaśnicy. Mimo to, grozi mu surowa kara.

„Podejrzany o przestępstwo z art. 222 § 1 kk i inne Patryk K. przyznał się do uderzenia pięścią w twarz pokrzywdzonego, jednak zaprzeczył aby rozpylił w jego kierunku proszek gaśniczy. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.”

Warto przypomnieć, że nauczyciele w Polsce są objęci szczególną ochroną prawną.

„Przypomnijmy, że zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. t.j. z 2024 r., poz. 986 ze zm. ) nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. t.j. z 2025 r. poz. 383 )” - wyjaśnia prok. Góźdź.

Oznacza to, że atak na nauczyciela traktowany jest jak atak na każdego innego funkcjonariusza publicznego, co wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi dla sprawcy.