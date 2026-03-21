Pijany 29-latek zdemolował figurę krowy w Garwolinie. Później rzucił się na policjantów

Monika Półbratek
Monika Półbratek
Zuzanna Sekuła
Konsultacja: Zuzanna Sekuła
2026-03-21 12:59

W centrum Garwolina doszło do niecodziennego incydentu. Pijany i agresywny mężczyzna zniszczył rzeźbę krowy ustawioną przed jedną z lokalnych lodziarni, a w trakcie policyjnej interwencji rzucił się na mundurowych. Szybko okazało się, że zatrzymany 29-latek ma bogatą kartotekę kryminalną, a zaledwie kilkadziesiąt godzin wcześniej zignorował nałożone na niego zakazy sądowe.

Pijany 29-latek zdemolował figurę krowy w Garwolinie. Później rzucił się na policjantów

Autor: KPP w Garwolinie/ Materiały prasowe
  • Pijany 29-latek zdewastował figurę krowy przed lodziarnią w Garwolinie, powodując duże straty.
  • Podczas interwencji mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy i ignorował ich polecenia.
  • To nie był jego pierwszy występek. Po głupim wybryku grozi mu nawet 5 lat więzienia.

Furia pod lodziarnią w Garwolinie

Do zdarzenia doszło 16 marca po godzinie 17. Jak ustalili policjanci, mężczyzna przechodząc obok lokalu bez żadnego powodu kopnął w figurę krowy wykonaną z żywicy epoksydowej, co doprowadziło do jej uszkodzenia - później właściciel oszacował straty na ponad 3 tysiące złotych!

Zdarzenie zauważyli pracownicy sklepu, którzy nie czekali na wsparcie. Ujęli sprawcę i wezwali patrol. Gdy na miejscu pojawili się policjanci, 29-latek nie miał zamiaru współpracować. Zamiast spokojnej rozmowy - była eskalacja agresji, ignorowanie poleceń i próby zmuszenia funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności. W efekcie został obezwładniony i przewieziony do policyjnego aresztu. Na tym jednak historia się nie kończy.

Czym dla Polaków jest szczęście?

Polecany artykuł:

Czym jest szczęście? Warszawiacy nie mają wątpliwości [SONDA]

W trakcie dalszych czynności wyszło na jaw, że zatrzymany nie jest „pierwszym lepszym przypadkiem z ulicy”. Mężczyzna był wcześniej notowany za przestępstwa przeciwko mieniu, znęcanie się oraz przestępstwa narkotykowe. Co więcej - zaledwie dwa dni wcześniej złamał sądowy zakaz, nachodząc swoją matkę w jej mieszkaniu.

Polecany artykuł:

Koszmar w Ciechanowie po libacji. Furiat pociął znajomego i ruszył z siekierą n…

Usłyszał liczne zarzuty

Kryminalni nie mieli wątpliwości, że sprawa wymaga zdecydowanej reakcji. 29-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia, znieważenia funkcjonariuszy, naruszenia ich nietykalności cielesnej, stosowania gróźb w celu zmuszenia policjantów do odstąpienia od czynności oraz niestosowania się do orzeczeń sądu. Całość może skończyć się dla niego nawet pięcioletnim pobytem za kratkami. 

Polecany artykuł:

Rozbili "laboratorium śmierci" pod Płońskiem. Narkotyki trafiały do pseudokibic…
Laboratorium śmierci na Mazowszu
