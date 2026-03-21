Rozbili "laboratorium śmierci" pod Płońskiem. Narkotyki trafiały do pseudokibiców

Funkcjonariusze policji zlikwidowali specjalistyczne laboratorium produkujące narkotyki na terenie gminy Płońsk.

W trakcie akcji zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy, którzy zajmowali się wytwarzaniem dużych ilości substancji odurzających.

Mundurowi przejęli około 90 kg nielegalnych środków, które miały zostać wprowadzone do czarnorynkowego obrotu.

Nielegalne laboratorium narkotykowe w gminie Płońsk

Policyjna operacja miała miejsce na jednej z posesji w miejscowości Szeromin, położonej w gminie Płońsk. To właśnie tam, w niepozornie wyglądającej chacie, zorganizowano nielegalną produkcję substancji odurzających. Śledczy z Komendy Stołecznej Policji ustalili, że wyprodukowane narkotyki były przeznaczone dla środowiska pseudokibiców, którzy sympatyzują z jednym z klubów piłkarskich w Warszawie.

W skomplikowanej akcji wzięli udział funkcjonariusze z różnych wydziałów. Zaangażowano policjantów z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KSP, mundurowych z Nowego Dworu Mazowieckiego, a także ekspertów z laboratorium kryminalistycznego oraz policyjnych kontrterrorystów z jednostki „BOA”.

Zatrzymanie obywateli Ukrainy

W trakcie przeszukania posesji mundurowi zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy zajmowali się wytwarzaniem nielegalnych substancji. Uwagę policjantów przykuły specyficzne przedmioty, w tym maska przypominająca twarz starca, znaleziona w jednym z aut. Zabezpieczono również liczne zbiorniki, pojemniki i baniaki oraz różnego rodzaju odczynniki chemiczne niezbędne w procesie technologicznym. Szczególną uwagę śledczych zwróciły plastikowe kuwety, w których znajdowała się czerwona substancja.

Podczas przeszukania policjanci przejęli łącznie około 90 kilogramów różnego rodzaju substancji. Wśród zabezpieczonych dowodów znalazły się zarówno półprodukty chemiczne, jak i gotowe do sprzedaży narkotyki. Śledczy zidentyfikowali m.in. izopropanol, denaturat, aceton i kwas borowy, które są powszechnie stosowane przy produkcji amfetaminy. Ponadto na miejscu znaleziono znaczne ilości gotowej amfetaminy oraz mefedronu.

Kary za produkcję narkotyków. Obywatelom Ukrainy grozi do 20 lat więzienia

Wszystkie zabezpieczone na miejscu substancje i odczynniki chemiczne trafiły do specjalistycznych badań laboratoryjnych. Ich wyniki pozwolą na precyzyjne określenie składu chemicznego i dokładne oszacowanie skali przestępczej działalności zlikwidowanego laboratorium.

Zatrzymani to dwaj obywatele Ukrainy w wieku 36 i 56 lat. Obaj usłyszeli prokuratorskie zarzuty wytwarzania znacznych ilości środków odurzających. Za to przestępstwo grozi im surowa kara sięgająca nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury, sąd zadecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.