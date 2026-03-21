Rozbili "laboratorium śmierci" pod Płońskiem. Narkotyki trafiały do pseudokibiców

Zuzanna Sekuła
2026-03-21 12:16

Stołeczni policjanci zadali cios narkotykowemu podziemiu, rozbijając profesjonalne laboratorium, którego produkty trafiały w ręce pseudokibiców z Warszawy i okolic. Na miejscu zabezpieczono gigantyczne ilości nielegalnych substancji - około 90 kilogramów - a także zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy. Mężczyznom grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Super Express Google News
  Funkcjonariusze policji zlikwidowali specjalistyczne laboratorium produkujące narkotyki na terenie gminy Płońsk.
  W trakcie akcji zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy, którzy zajmowali się wytwarzaniem dużych ilości substancji odurzających.
  Mundurowi przejęli około 90 kg nielegalnych środków, które miały zostać wprowadzone do czarnorynkowego obrotu.
  • Sprawdź szczegóły akcji, dowiedz się, co znaleziono na miejscu i jakie kary mogą spotkać zatrzymanych sprawców.

Nielegalne laboratorium narkotykowe w gminie Płońsk

Policyjna operacja miała miejsce na jednej z posesji w miejscowości Szeromin, położonej w gminie Płońsk. To właśnie tam, w niepozornie wyglądającej chacie, zorganizowano nielegalną produkcję substancji odurzających. Śledczy z Komendy Stołecznej Policji ustalili, że wyprodukowane narkotyki były przeznaczone dla środowiska pseudokibiców, którzy sympatyzują z jednym z klubów piłkarskich w Warszawie.

W skomplikowanej akcji wzięli udział funkcjonariusze z różnych wydziałów. Zaangażowano policjantów z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KSP, mundurowych z Nowego Dworu Mazowieckiego, a także ekspertów z laboratorium kryminalistycznego oraz policyjnych kontrterrorystów z jednostki „BOA”.

Laboratorium śmierci na Mazowszu
Galeria zdjęć 10

Zatrzymanie obywateli Ukrainy 

W trakcie przeszukania posesji mundurowi zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy zajmowali się wytwarzaniem nielegalnych substancji. Uwagę policjantów przykuły specyficzne przedmioty, w tym maska przypominająca twarz starca, znaleziona w jednym z aut. Zabezpieczono również liczne zbiorniki, pojemniki i baniaki oraz różnego rodzaju odczynniki chemiczne niezbędne w procesie technologicznym. Szczególną uwagę śledczych zwróciły plastikowe kuwety, w których znajdowała się czerwona substancja.

Podczas przeszukania policjanci przejęli łącznie około 90 kilogramów różnego rodzaju substancji. Wśród zabezpieczonych dowodów znalazły się zarówno półprodukty chemiczne, jak i gotowe do sprzedaży narkotyki. Śledczy zidentyfikowali m.in. izopropanol, denaturat, aceton i kwas borowy, które są powszechnie stosowane przy produkcji amfetaminy. Ponadto na miejscu znaleziono znaczne ilości gotowej amfetaminy oraz mefedronu.

Kary za produkcję narkotyków. Obywatelom Ukrainy grozi do 20 lat więzienia

Wszystkie zabezpieczone na miejscu substancje i odczynniki chemiczne trafiły do specjalistycznych badań laboratoryjnych. Ich wyniki pozwolą na precyzyjne określenie składu chemicznego i dokładne oszacowanie skali przestępczej działalności zlikwidowanego laboratorium.

Zatrzymani to dwaj obywatele Ukrainy w wieku 36 i 56 lat. Obaj usłyszeli prokuratorskie zarzuty wytwarzania znacznych ilości środków odurzających. Za to przestępstwo grozi im surowa kara sięgająca nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury, sąd zadecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita. Laboratorium działało na ogromną skalę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NARKOTYKI
PŁOŃSK
LABORATORIUM