Pijany Chińczyk nie potrafił przejechać ronda. Zszokował policjantów wyznaniem o prawie jazdy

Policyjna interwencja w Wólce Kosowskiej

Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki patrolowali ulicę Nadrzeczną w Wólce Kosowskiej, poruszając się nieoznakowanym radiowozem. W pewnym momencie dostrzegli podejrzanie zachowującego się kierowcę Lexusa.

Mężczyzna nie miał włączonych świateł, a przejechanie ronda sprawiło mu ogromne trudności. Te problemy za kierownicą wzbudziły czujność mundurowych, którzy użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, by nakazać mu zatrzymanie auta.

Zamiast spokojnie się zatrzymać, kierowca zaczął nerwowo manewrować. Zmienił kierunek jazdy i w trakcie skrętu uderzył w szlaban blokujący wjazd na jeden z lokalnych terenów osiedlowych.

Fałszywe prawo jazdy z internetu

Okazało się, że Lexusem kierował 35-letni obywatel Chin, od którego wyraźnie było czuć alkohol. Mężczyzna miał problemy z mówieniem, a badanie trzeźwości wykazało u niego ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Kierowca nie chciał współpracować z policją i wyraźnie sprzeciwiał się zatrzymaniu.

Uwagę mundurowych zwróciło również jego prawo jazdy. Dokument wyglądał na podrobiony, a z relacji samego 35-latka wynikało, że zdobył uprawnienia, kupując je w sieci. Policjanci zabezpieczyli fałszywkę, by mógł się jej przyjrzeć biegły.

Pijany obcokrajowiec spędził noc w areszcie, a jego samochód trafił na parking policyjny jako zabezpieczenie przyszłej kary. Następnego dnia przedstawiono mu zarzuty za jazdę po pijanemu oraz stworzenie zagrożenia na drodze. Śledczy biorą pod uwagę możliwość uzupełnienia zarzutów o posługiwanie się sfałszowanym dokumentem.

Pożar hali w Wólce Kosowskiej. Płoną tekstylia w chińskim centrum handlowym:

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