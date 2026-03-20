Pijany kierowca wjechał czołowo w auto i próbował uciec. Sąd w Legionowie podjął decyzję

Piotr Lis
2026-03-20 13:52

Koszmarny wypadek na trasie krajowej nr 61 w miejscowości Michałów Reginów. Nietrzeźwy Dawid S. zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z prawidłowo jadącym citroenem. Trzy osoby odniosły poważne obrażenia, a jedna z nich walczy o życie. Legionowska prokuratura wkroczyła do akcji, a sąd zadecydował o tymczasowym areszcie dla sprawcy.

Autor: KP PSP Legionowo/ Materiały prasowe

Do groźnego incydentu doszło 10 marca na trasie krajowej numer 61, na terenie miejscowości Michałów Reginów w powiecie legionowskim. Karolina Staros, pełniąca funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, przekazała, że śledztwo w tej bulwersującej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Legionowie. Wstępne ustalenia organów ścigania brzmią niezwykle niepokojąco.

Kierujący renault scenic mężczyzna, zidentyfikowany jako Dawid S., podróżował z Legionowa w stronę Zegrza. W pewnym momencie, z niewyjaśnionych wciąż powodów, niespodziewanie zjechał na sąsiedni pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo przemieszczającym się citroenem xsara picasso.

Polecany artykuł:

Łoś wybiegł prosto pod auto w Warszawie! Wypadek w Wilanowie

Świadkowie zatrzymali pijanego kierowcę. Ofiary w szpitalu

Tuż po uderzeniu w drugi pojazd, sprawca podjął desperacką próbę oddalenia się z miejsca zdarzenia. Zamiar ten udaremnili jednak przytomnie reagujący świadkowie całego zajścia.

Konsekwencje tego zderzenia okazały się wyjątkowo dotkliwe. Trzy poszkodowane osoby odniosły rozległe obrażenia i natychmiast trafiły do placówek medycznych, gdzie wciąż pozostają pod opieką specjalistów. Stan jednego z pacjentów jest krytyczny – poszkodowany ten jest utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej.

Funkcjonariusze pracujący na miejscu przeprowadzili rutynowe badanie trzeźwości. Potwierdziło ono bezspornie, że Dawid S. usiadł za kierownicą po uprzednim spożyciu alkoholu. Wydmuchał 0,64 mg/l, co w przeliczeniu daje około 1,34 promila w organizmie.

Dawid S. trafił do aresztu decyzją sądu w Legionowie

Mimo ewidentnych dowodów zebranych na miejscu, podejrzany mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu przewinień. Skorzystał również z przysługującego mu prawa do odmowy składania jakichkolwiek wyjaśnień.

Prokurator prowadzący sprawę złożył wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd Rejonowy w Legionowie przychylił się do tej argumentacji i zdecydował, że Dawid S. spędzi najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie.

Wypadek na autostradzie A4
