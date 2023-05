i Autor: Policja

Straszne

Pijany ukradł porsche i celowo potrącił rowerzystę. Wstrząsające nagranie!

Pijany obywatel Mołdawii najpierw ukradł drogie porsche, a później celowo ruszył w kierunku pieszych i rowerzysty. Cyklista trafił do szpitala, a pirat drogowy do aresztu. Teraz 39-letniemu obcokrajowcowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Policja opublikowała nagranie ze zdarzenia. Wideo mrozi krew w żyłach.