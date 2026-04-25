Pijany wiózł pasażerkę w ciąży. Zderzył się z ciągnikiem

Groźny wypadek na drodze w powiecie płońskim

Do opisywanego zdarzenia doszło w piątek po godz. 21:00.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 30-letni kierujący ciągnikiem jechał z Naruszewa w kierunku Czerwińska nad Wisłą. W tym samym kierunku poruszał się 31-letni kierowca Opla, który miał w organizmie około 2 promili alkoholu. Mężczyzna przewoził pasażerkę będącą w ciąży, która również była pod wpływem alkoholu (0,5 promila). Doszło do uderzenia w tył pojazdu rolniczego" - przekazali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Jak dodali, kobietę przewieziono do szpitala.

Z relacji mundurowych wynika także, iż po ich przyjeździe na miejsce zdarzenia zauważyli postronne osoby, które prowadziły kierowcę Opla. Mężczyzna oddalił się, gdyż - jak sam twierdził - miał szukać telefonu. Ostatecznie został zatrzymany. Teraz będzie musiał zmierzyć się z poważnymi konsekwencjami.

Funkcjonariusze zaznaczyli, że za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi wysoka kara pieniężna, zakaz prowadzenia pojazdów na wiele lat oraz do trzech lat pozbawienia wolności.

"To zdarzenie to kolejny przykład skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania na drodze. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to realne zagrożenie dla życia i zdrowia, nie tylko kierowcy, ale też pasażerów i innych uczestników ruchu. Apelujemy o rozsądek i trzeźwość za kierownicą. Wsiadając za kółko po alkoholu, nigdy nie masz kontroli nad tym, jak zakończy się podróż" - podkreślili policjanci w mediach społecznościowych.

