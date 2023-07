Rzucił się na kolegę z nożem. Wcześniej pili razem alkohol

Miastków Kościelny. Dwukrotnie dźgnął kompana od alkoholu w plecy

Do zdarzenia doszło 19 lipca. Przed godziną 21 policjanci zostali wezwani na interwencję do jednej z miejscowości w gminie Miastków Kościelny. Ze zgłoszenia wynikało, że jedna osoba dwukrotnie została dźgnięta w plecy.

– W trakcie podjętych czynności funkcjonariusze ustalili, że trzej mężczyźni w jednym z domów spożywali razem alkohol. Pomiędzy dwoma z nich doszło do kłótni, podczas której agresywny 25-latek zaatakował nożem 33-latka – przekazuje podkom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji.

Napastnik dwukrotnie zaatakował kolegę, dźgnął go długim nożem w plecy. Poszkodowany uciekł i ukrył się w innym pomieszczeniu. Napastnik w dalszym ciągu próbował się do niego dostać, uderzając ostrzem noża w zamknięte drzwi. 33-latek w końcu zwiał z posesji. Zobaczyli go spacerujący ludzi, którzy natychmiast zadzwonili po karetkę pogotowia. Pokrzywdzony został przetransportowany do szpitala.

Funkcjonariusze, którzy pojawili się na miejscu, obezwładnili i zatrzymali 25-letniego agresora. Chłopak wydmuchał ponad 2 promile alkoholu. Trafił do celi w komendzie.

25-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.