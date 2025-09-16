Pilna akcja służb przy Senacie. Na trawniku leżał „bezzałogowy statek powietrzny”

Akcja miała miejsce rano. Niepokojące znalezisko znajdowało się w parku im. Rydza-Śmigłego, tuż przy ogrodzeniu terenu Senatu RP. Z pierwszych doniesień wynikało, że może to być kolejny dron. Prawda okazała się jednak o wiele bardziej prozaiczna. – O godzinie 9.40 dostaliśmy informację od Straży Marszałkowskiej, z której wynikało, że na trawniku znaleziono mały samolot. Funkcjonariusze ustalili, że był on zdalnie sterowaną zabawką – przekazała „Super Expressowi” Edyta Adamus z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji.

Dron nad Belwederem. Służby zatrzymały dwóch Białorusinów

Dzień wcześniej Służba Ochrony Państwa zneutralizowała i drona latającego nad budynkami rządowymi w Warszawie oraz nad Belwederem. Premier Donald Tusk poinformował, że zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, a policja bada okoliczności incydentu.

– SOP zatrzymał i zneutralizował drona, który operował nad budynkami rządowymi i nad Belwederem. Zatrzymał również dwie osoby, zostały przekazane policji i oczywiście dalsze czynności w sprawie będzie przeprowadzała z tymi osobami policja – przekazała w rozmowie z reporterem Eski rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Karolina Gałecka.

Warto przypomnieć, że w zeszłą środę rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną na dotychczas niespotykaną skalę. Służby zarejestrowały łącznie 21 urządzeń. Do incydentu doszło w trakcie ataku Rosji na Ukrainę. Szczątki dronów odnaleziono w kilku województwach, głównie na Lubelszczyźnie.