Skradziony w Hiszpanii Hyundai Ioniq 5 odnaleziony w Warszawie. Jak "Kobra" wytropiła auto?

Policjanci z południowopraskiej grupy „Kobra” od dłuższego czasu zajmują się rozpracowywaniem metod legalizacji skradzionych za granicą samochodów. Dzięki szerokiej wiedzy operacyjnej i na bieżąco pozyskiwanym informacjom, funkcjonariusze trafili na ślad kolejnego pojazdu. Tym razem był to komis samochodowy, w którym znajdował się Hyundai Ioniq 5 o wartości 115 tysięcy złotych. Jak się okazało, samochód został skradziony w Hiszpanii.

"Kobra" kontra złodzieje aut. Jak odzyskano Hyundaia Ioniq 5 skradzionego w Hiszpanii?

Podczas kontroli tabliczek znamionowych i pól numerycznych, policjanci od razu zauważyli ingerencję i przeróbki. Samochód został zabezpieczony, a mężczyzna, który przyjął go do komisu, został zatrzymany.

Zatrzymany 27-latek usłyszał zarzut paserstwa pojazdu. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności. Jak informuje podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.

Odzyskany Hyundai Ioniq 5 został poddany szczegółowym oględzinom. Policjanci zabezpieczyli ślady, które zostaną poddane analizie biegłych. Ma to pomóc w ustaleniu, jak samochód trafił do Polski i kto jest zamieszany w jego kradzież i legalizację.

Legendarni złodzieje samochodów z Wołomina złapani! „Lala” i „Góral” w rękach policji
Kryminalni z południowopraskiej "Kobry" przeprowadzili w kwietniu skuteczną akcję w powiecie sokołowskim, likwidując dziuplę samochodową. Policjanci odzyskali skradzionego lexusa wartego 140 tysięcy złotych i zatrzymali 31-letniego mężczyznę. 

W stodole na posesji policjanci znaleźli skradzionego dzień wcześniej w Warszawie lexusa wartego 140 tysięcy złotych. Oprócz tego, na miejscu znajdowały się liczne części samochodowe, które mogły pochodzić ze skradzionych aut.

Część z nich udało się od razu zweryfikować i potwierdzić, że są elementami z poszukiwanych pojazdów. Wszystkie zabezpieczone przedmioty zostaną poddane badaniom przez specjalistów. Zatrzymanego 31-latka operacyjni z "Kobry" przekazali policjantom z komendy w Sokołowie Podlaskim. Tam, na podstawie zgromadzonych materiałów, śledczy przedstawili mu zarzuty paserstwa. W prokuraturze został objęty policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju. Więcej TUTAJ.

