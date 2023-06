Pilna akcja w prokuraturze. Strażacy ewakuowali pracowników, chodzi o biały proszek

Warszawa. Pościg za kierowcą na Pradze, w ruch poszedł gaz. Policjant w karetce. Co tam się stało?!

Warszawa. Pilna akacja w prokuraturze. Chodzi o biały proszek

Przy ul. Kruczej 38/42 2chwilę po południu zaroiło się od służb. 9 zastępów straży pożarnej i specjalna jednostka chemiczna zabezpieczały budynek. W środku pracownicy dostali podejrzaną przesyłkę. 4 osoby, które miały z nią styczność zostały odizolowane i przewiezione do szpitala na badania. Na razie nie wiadomo czym była ta substancja i czy rzeczywiście była niebezpieczna.

To już kolejna podoba sytuacja w Warszawie. W październiku ubiegłego roku do Ministerstwa Sprawiedliwości ktoś nadał paczkę z podejrzaną substancją. Na miejsce pilnie ruszyło 11 zastępów straży pożarnej. Funkcjonariusze zabezpieczyli przesyłkę, która trafiła do laboratorium. Wtedy w paczce też znajdowała się biała substancja niewiadomego pochodzenia.