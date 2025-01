Pilny apel o oddawanie krwi. Od niej może zależeć życie Łukasza

Wielka awaria na lotnisku w Warszawie. Podróżni czytali rozkłady z… kartek przyklejonych do podłogi!

Jest pilny apel rodziny i przyjaciół o pilną pomoc dla Łukasza Gawrysia, który potrzebuje transfuzji krwi. Łukasz zmaga się z poważną chorobą nowotworową, a jego życie zależy od szybkiego dostarczenia odpowiedniej ilości krwi. Mężczyzna posiada grupę krwi 0 RhD-, która jest jedną z najrzadszych grup krwi w Polsce - posiada ją zaledwie 6% społeczeństwa. Osoby z tą grupą mogą oddać krew każdemu (to tak zwani uniwersalni dawcy), ale same mogą otrzymać krew wyłącznie od osób z tą samą grupą. W związku z tym jej dostępność jest ograniczona, co czyni każdą donację szczególnie cenną.

Krew można oddać w dowolnym centrum krwiodawstwa. Wystarczy zgłosić się do punktu poboru krwi i poinformować personell, że oddajesz krew z przeznaczeniem dla Łukasza Gawrysia.

Gdzie można oddawać krew w Warszawie?

Krew można oddać w kilku punktach w Warszawie. Główna siedziba Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie znajduje się przy ul. Saskiej 63/75 na Pradze-Południe. RCKiK posiada też trzy oddziały terenowe w stolicy:

Terenowy Oddział I Warszawa - ul. Cegłowska 80 (Szpital Bielański) Terenowy Oddział II Warszawa - al. Dzieci Polskich 20 (Centrum Zdrowia Dziecka) Terenowy Oddział III Warszawa - ul. Nowogrodzka 59 (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM)

Honorowe krwiodawstwo. Kto może oddawać krew i dlaczego warto?

Krew mogą oddać zdrowe osoby w wieku od 18 do 65 lat, ważące co najmniej 50 kg. Potencjalny dawca nie powinien mieć objawów infekcji ani przyjmować niektórych leków. Przed oddaniem krwi każdy przechodzi krótkie badanie lekarskie.

Oddawanie krwi to prosty gest, który może uratować życie. Krew jest niezbędna dla pacjentów po operacjach, wypadkach, a także osób chorych na nowotwory czy zmagających się z chorobami. Regularne oddawanie pozwala utrzymać odpowiednie zapasy w bankach krwi, co jest kluczowe w sytuacjach nagłych. Każda donacja może pomóc nawet trzem osobom. To również szansa na własne badania kontrolne, ponieważ każda próbka jest dokładnie analizowana pod kątem zdrowia dawcy.