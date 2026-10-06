Planujesz handel przed warszawskimi cmentarzami? Urzędnicy wyznaczyli tylko trzy dni na odebranie ważnego dokumentu

Redakcja se.pl
2026-10-06 10:00

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych, co oznacza kluczowy okres dla przedsiębiorców planujących sprzedaż kwiatów i zniczy przy warszawskich nekropoliach. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie harmonogram wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego pod stoiska handlowe przed cmentarzami. Formalności będzie można dopełnić od 12 do 14 października 2026 roku.

Kolorowe wiązanki kwiatów na stoisku przed cmentarzem. O zasadach handlu we Wszystkich Świętych przeczytasz na SE.
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Gdzie i kiedy odebrać dokumenty?

Wszystkie decyzje będą wydawane w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, która znajduje się przy ulicy Chmielnej 120. Urzędnicy zapraszają po odbiór dokumentów w godzinach od 9.00 do 14.00. Warto pilnować tych terminów, ponieważ po 14 października wszystkie nieodebrane osobiście decyzje zostaną wysłane pocztą tradycyjną, co może wydłużyć czas oczekiwania na dokument.

W przypadku gdy decyzja ma być odebrana przez inną osobę w imieniu wnioskodawcy, konieczne jest posiadanie oryginalnego pisemnego upoważnienia. Brak takiego dokumentu uniemożliwi wydanie decyzji na miejscu.

Jakie informacje musi zawierać upoważnienie?

Aby pełnomocnictwo zostało uznane przez urzędników, musi spełniać określone wymogi formalne. Na dokumencie upoważniającym muszą znaleźć się następujące dane:

  • imię i nazwisko osoby, która jest upoważniona do odbioru dokumentów,
  • dokładna nazwa cmentarza, przy którym będzie zlokalizowane stoisko handlowe,
  • numer dowodu osobistego osoby, która udziela tego upoważnienia.

Opłaty tylko w opłatomacie i niezbędne przepustki

Przedsiębiorcy planujący handel przed cmentarzami muszą pamiętać, że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich nie działa tradycyjna kasa. Wszelkie opłaty za zajęcie pasa drogowego należy uiścić w specjalnym opłatomacie znajdującym się w budynku. Urządzenie to obsługuje płatności zarówno gotówką, jak i kartą płatniczą.

Do pełnego sukcesu i sprawnego przygotowania stoiska potrzebny jest jeszcze jeden dokument. Urzędnicy przypominają, że posiadanie ważnej decyzji na zajęcie pasa drogowego jest podstawą do uzyskania przepustki na wjazd pojazdu w bezpośrednie rejony cmentarzy. Bez tego dokumentu transport towarów na miejsce sprzedaży może okazać się niemożliwy.

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