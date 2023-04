Umówiła się na seks, kochanek ją okradł

Ten przelotny romans nie będzie miał swojej kontynuacji. Kobieta poznała 28-latka na portalu społecznościowym i po krótkiej rozmowie jeszcze tego samego zaprosiła go do jednego z warszawskich hoteli. W zamian za jego towarzystwo zaoferowała mężczyźnie 500 euro. 28-latek przystał na jej propozycję.

Po nocy spędzonej razem kobieta nie mogła jednak liczyć na wspólne śniadanie. Gdy obudziła się o poranku nie zastała już w łóżku dopiero co poznanego mężczyzny. Co więcej, wraz z kochankiem spod hotelu „zniknęło” też jej bmw warte ponad 300 tys. złotych oraz wszystko to co w nim miała, czyli 5000 euro, 2000 dolarów amerykańskich, dwa najnowsze iphony oraz sprzęt komputerowy.

Złodziej zatrzymany

Kobieta, o tym co ją spotkało, zawiadomiła policję. Ustaleniem tożsamości złodzieja i jego zatrzymaniem zajęli się policjanci ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Na zatrzymanie 28-latka potrzebowali zaledwie kilku dni. - Dzięki wnikliwej analizie nagrań z kamer monitoringu oraz intensywnym działaniom operacyjnym nie tylko szybko zlokalizowali i odzyskali warte ponad 300 000 złotych bmw, ale zatrzymali także poszukiwanego 28-latka. Podczas przeszukania w jego mieszkaniu policjanci znaleźli skradziony kobiecie sprzęt komputerowy oraz jeden z telefonów. Okazało się, że drugiego iphona mężczyzna dał w prezencie swojej żonie – przekazał podinsp. Robert Szumiata z Komendy Policji w Śródmieściu.

Po namiętnej nocy w hotelu została z niczym. Kochanek się ulotnił, a wraz z nim jej bmw