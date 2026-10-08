Po serii ataków nożowników w szkołach ksiądz alarmuje. Widzi duże zagrożenie dla młodzieży

Czy ataki w Leszczydole-Nowinach i Ostrołęce mogą mieć wspólny mianownik?

Dramatyczne sceny rozegrały się w placówce edukacyjnej w Leszczydole-Nowinach, gdzie piętnastolatek zaatakował nożem pracownicę szkoły. Mimo prób ratunku, kobieta zmarła, osierocając dwoje dzieci. Należy przypomnieć, że do zbliżonego incydentu doszło zaledwie dobę wcześniej na terenie Ostrołęki.

Pracujący w Instytucie Psychiatrii i Neurologii ks. Tomasz Trzaska uważa zbieżność czasową tych dwóch aktów przemocy za wyjątkowo niepokojącą. Suicydolog zwraca uwagę na zjawisko psychologiczne określane jako „efekt Wertera”.

Efekt Wertera. Ksiądz Trzaska ostrzega przed naśladowcami

Jeżeli w przestrzeni publicznej, w mediach czy podczas wystąpień publicznych niewłaściwie mówi się o tego typu zachowaniach − zarówno agresywnych, jak i autoagresywnych − może dojść do ich naśladowania

Ekspert zachowuje jednak ostrożność w ocenach i odrzuca twierdzenie, że to właśnie przekazy medialne wywołały bezpośrednio incydent w Leszczydole-Nowinach. Przyznaje, że obieg informacji w internecie jest dzisiaj błyskawiczny, ale najważniejszym wyzwaniem pozostaje znalezienie sposobów na to, aby powstrzymać narastanie takich myśli u nastolatków.

Co wydarzyło się w głowie 15-latka? Różne hipotezy okolicznych mieszkańców

Wśród lokalnej społeczności mówi się o możliwych przyczynach zachowania chłopca. Część osób sugeruje trudną sytuację domową i przemoc, podczas gdy inni wspominają o internetowych challenge'ach, polegających rzekomo na wyrządzaniu krzywdy innym. Policja na ten moment nie potwierdziła jednak żadnej z tych wersji.

Ksiądz, mający doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie, kategorycznie odradza pospieszne wydawanie sądów w tej sprawie.

Nie wiemy, co dokładnie wydarzyło się w tym młodym człowieku. Mechanizmy prowadzące do takich zachowań mogą być bardzo różne. Dlatego daleki jestem od tego, żeby diagnozować jego zachowanie

Ekspert podkreślił, że bez dogłębnego poznania sytuacji trudno ocenić, czy doniesienia o wcześniejszym ataku wpłynęły na 15-latka pobudzająco, czy też w jakikolwiek inny sposób.

Strach, który paraliżuje po zabójstwie pani Darii

Duchowny pochodzący z rejonu Wyszkowa miał okazję porozmawiać o zaistniałej sytuacji z uczniami oraz ich rodzicami. Wśród młodych ludzi narasta obawa przed tym, że tragiczne zdarzenia mogą się powtórzyć, dotykając kolejne szkoły.

Śmierć pracownicy szkoły, która zostawiła dwoje dzieci, jest dla wszystkich ogromnym wstrząsem.

To bardzo dramatyczna sytuacja, szczególnie kiedy wiadomo, że zostały dzieci, które straciły mamę

Ksiądz Trzaska z żalem przyznał, że w takiej chwili wszystkie inne rozważania stają się drugorzędne wobec ludzkiego cierpienia.