i Autor: Policja

Napadli go w mieszkaniu

Pobili łomem i okradli własnego rodaka w jego mieszkaniu! Brutalna napaść w Karczewie

mk 22:33

Trzej obywatele Mołdawii trafili do aresztu po tym, jak weszli do mieszkania swojego rodaka i skatowali go metalowym łomem. Po wszystkim zabrali telefon. Sprawcy zrobili to, bo żądali zwrot rzekomego długu. Dosłownie chwilę później mieli już na karku policję. Teraz czkejaą ich bardzo surowe konsekwencje. Wszyscy trafili do aresztu.