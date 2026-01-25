Pociąg i auto w ogniu! Horror na przejeździe kolejowym pod Warszawą

Błonie. Auto wjechało pod pociąg

Do groźnego wypadku doszło w niedzielę, 25 stycznia, na strzeżonym przejeździe kolejowym z rogatkami w Błoniu, na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego z ul. Łąki. Samochód osobowy i lokomotywa pociągu PKP Intercity stanęły w ogniu!

Na miejscu trwa akcja służb ratunkowych.

Jak przekazał w rozmowie z "Super Expressem" mł. kpt. Damian Dolniak z Komendy PowiatowejPaństwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim, udział w zderzeniu brały dwa pociągi PKP Intercity! Pierwszy uderzył w auto osobowe i zepchnął pojazd pod drugi nadjeżdżający pociąg!

Zepsute auto powodem wypadku?

Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że kierowcy osobówki na torach zepsuło się auto! Porzucił więc je, by ratować swoje życie. Nadjeżdżający pociąg PKP Intercity 8335/4 uderzył w samochód, który następnie trafił pod rozpędzony skład pociągu PKP IC 17008/​44 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin Hbf. Lokomotywa pociągu i samochód stanęły w ogniu.

Na szczęście obyło się bez poszkodowanych. - Zanim doszło do zderzenia, kierowca osobówki zdołał ewakuować się z pojazdu. Ewakuowanych zostało około 300 podróżujących obydwoma pociągami - poinformował mł. kpt. Damian Dolniak.

PKP ostrzega przed utrudnieniami

„Ożarów Mazowiecki - Błonie. Wypadek z udziałem pojazdów drogowych pociąg 8335/4 (PKP INTERCITY Spółka Akcyjna ) relacji Szczecin Główny - Rzeszów Główny. Wstrzymany ruch pociągów. Przewoźnik Koleje Mazowieckie wprowadził zastępczą komunikację autobusową. Pociągi PKP INTERCITY kierowane drogą okrężną. Przepraszamy za utrudnienia” – czytamy w komunikacie na Portalu Pasażera.