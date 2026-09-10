Pogoda dla Warszawy: 11-13 września

Weekend w Warszawie rozpocznie się od pochmurnej i stosunkowo chłodnej aury. W piątek, 11 września, na niebie dominować będzie duże zachmurzenie, z którego okresami może popadać deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie około 18 stopni Celsjusza, a nocą spadnie do blisko 9 stopni. Powieje przy tym słaby wiatr, z prędkością nieprzekraczającą 2 m/s.

Już sobota przyniesie wyraźną zmianę i poprawę pogody. Przede wszystkim na niebie pojawi się więcej słońca, ponieważ zachmurzenie ma być niewielkie. Co ważne, w ten dzień synoptycy nie przewidują żadnych opadów. Zrobi się też cieplej – termometry w Warszawie wskażą maksymalnie 20 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie łagodniejsza, z temperaturą około 11 stopni. Wiatr pozostanie słaby, osiągając prędkość około 2 m/s.

Niedziela zapowiada się jako najcieplejszy dzień całego weekendu w stolicy. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie aż do 23 stopni Celsjusza, co sprawi, że odczuwalnie będzie bardzo przyjemnie. Mimo wysokiej temperatury słońce może być częściowo przysłonięte przez chmury, bo zachmurzenie znów ma być duże. Nie należy się jednak spodziewać deszczu. Wiatr nieco przybierze na sile, do około 3 m/s, ale wciąż będzie łagodny.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Piątkowa, deszczowa aura może skłaniać do spędzenia popołudnia i wieczoru w miejscach zadaszonych. To dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych lub spotkania w kawiarniach. Z kolei sobota i niedziela, zwłaszcza bardziej słoneczna sobota, stworzą świetne warunki do aktywności na świeżym powietrzu. Brak deszczu i rosnąca temperatura zachęcają do spacerów po parkach, wycieczek rowerowych czy po prostu odpoczynku na łonie natury. Ciepła niedziela będzie idealna na dłuższe przebywanie na zewnątrz, nawet jeśli słońce będzie się chować za chmurami.

Dane pogodowe: OpenWeather