Pod Ciechanowem odnaleziono ciało. Prokuratura potwierdza dramatyczne ustalenia

Maria Hędrzak
PAP.
2026-04-09 16:13

Prokuratura w Ciechanowie prowadzi śledztwo dotyczące uprowadzenia połączonego ze szczególnym udręczeniem. Ma ono związek z zaginięciem 23-letniego Adriana P. Zwłoki młodego mężczyzny odnaleziono w środę, a w czwartek zidentyfikowała je rodzina. W sprawie aresztowano łącznie pięć osób.

Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS/ Archiwum prywatne

Tragiczny finał poszukiwań 23-letniego Adriana P.

Adrian P., mieszkaniec Ciechanowa, zaginął 31 marca tego roku, gdy wyszedł z domu i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

W trakcie policyjnych poszukiwań, które prowadzone były od chwili zgłoszenia zaginięcia 23-latka, w środę w miejscowości Władysławowo niedaleko Ciechanowa odnalezione zostały zwłoki młodego mężczyzny o nieustalonej wtedy jeszcze tożsamości. W czwartek zidentyfikowała je rodzina poszukiwanego. Wcześniej policja zatrzymała do wyjaśnienia siedem osób, a śledztwo w sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie. - Podczas okazania przeprowadzonego w czwartek rodzina zaginionego potwierdziła, że znalezione zwłoki to ciało Adriana P. - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.

Zarzuty i areszt

Jak również podkreślił, w ramach śledztwa dotyczącego uprowadzenia połączonego ze szczególnym udręczeniem, sąd aresztował pięciu mężczyzn, mieszkańców powiatu ciechanowskiego, w wieku od 20 do 42 lat, którzy wcześniej się znali. Wszystkim wcześniej przedstawiono zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 

- Dwie pozostałe osoby, które wcześniej zatrzymano, przesłuchano w charakterze świadków. Zostały one zwolnione - wyjaśnił rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej. Zastrzegł jednocześnie, iż z uwagi na dobro śledztwa i planowane czynności nie może ujawnić szczegółów sprawy, w tym czy podejrzani składali wyjaśnienia i jakiej ewentualnie treści. - Mogę powiedzieć tylko, że sprawa jest skomplikowana pod względem faktycznym - przyznał prokurator Maliszewski.

Zapowiedział jednocześnie, że w przyszłym tygodniu ma odbyć się sekcja zwłok. Nie ujawnił, czy w trakcie oględzin po znalezieniu nosiły one widoczne ślady obrażeń. Rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej dodał, że z uwagi na charakter sprawy prawdopodobnie zostanie ona przejęta tam do dalszego prowadzenia z ciechanowskiej Prokuratury Rejonowej.

