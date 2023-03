Podkom. Mirosława Żaka zastrzelili bandyci. Teraz zyskał własną ulicę

Podkom. Mirosław Żak zginął podczas strzelaniny w Parolach

Podkom. Mirosław Żak służbę w policji rozpoczął w 1979 roku. Przez 11 lat był funkcjonariuszem piaseczyńskiego Wydziału Kryminalnego. Zginął tragicznie 21 lat temu w Parolach. Policjant w trakcie wykonywania obowiązków służbowych został śmiertelnie postrzelony przez bandziorów z gangu „Mutanta”. Bandyckie kule odebrały żonie męża, a dzieciom ojca.

Pośmiertnie podkom. Mirosław Żak został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Krzyżem Zasługi za Dzielność" oraz przez Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Policjant uhonorowany w Piasecznie

W czwartek, 23 marca, w 21 rocznicę tragicznej śmierci podkom. Mirosława Żaka, przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie odbyła się uroczystość upamiętniająca bohaterską postawę poległego funkcjonariusza.

Komendant KPP w Piasecznie mł. insp. Paweł Krauz podczas przemowy wspominał podkom. Mirosława Żaka jako doświadczonego, zaangażowanego i oddanego służbie funkcjonariusza. Podkreślił, że choć minęło już wiele lat, to pamięć o jego bohaterskiej śmierci nigdy nie zginie i zawsze zostanie on w pamięci funkcjonariuszy.

Gospodarz uroczystości skierował również słowa podziękowania do obecnych na uroczystości włodarzy Miasta i Gminy Piaseczno. „Podziękował za to, że Uchwałą Rady Miasta nr 1249/LXIII/2022, ulica bezpośrednio przylegająca do budynku Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie otrzymała imię „podkomisarza Mirosława Żaka”” - przekazała asp. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji. - Komendant podkreślił, że jest to historyczna chwila, a ulica ta będzie szczególnie bliską nie tylko piaseczyńskim policjantom - dodała policjantka.