Pogoda w majówkę 2026. Tak wyglądają prognozy dla Warszawy

Majówka 2026 - jak wypada?

Tegoroczny rozkład majówki nie jest oczywiście szczytem marzeń. Weekend przedłuży się bowiem tylko o jeden dzień - piątek, 1 maja. 2 i 3 maja to sobota i niedziela, kiedy i tak duża część Polaków odpoczywałaby od obowiązków zawodowych.

Mimo wszystko można się oczywiście spodziewać, że Warszawa przyciągnie w tym czasie ogromne grupy turystów. Napływowi odwiedzających do stolicy sprzyjać będzie m.in. zaplanowany na 2 maja finał piłkarskiego Pucharu Polski na PGE Narodowym, na który przyjadą ogromne grupy kibiców z Zabrza i Częstochowy.

Majówka 2026 w Warszawie - prognoza pogody na 1, 2 i 3 maja

Czy pogoda w Warszawie będzie jednak sprzyjać majówkowym aktywnościom na świeżym powietrzu? Aby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, postanowiliśmy sprawdzić aktualne prognozy. Jak wynika z zapowiedzi serwisu AccuWeather, początek maja w stolicy okaże się raczej słoneczny. 1 maja termometry mają wskazać do 16°C, 2 maja - do 14°C, a 3 maja - do 13°C. Nie zabraknie niewielkich zachmurzeń, jednak nie powinny one zepsuć weekendowego wypoczynku.

IMGW przedstawił na razie długoterminową prognozę, która obejmuje konkretne tygodnie. Zgodnie z przedstawioną mapą, średnia temperatura maksymalna w woj. mazowieckim wyniesie w tygodniu od 27 kwietnia do 3 maja 17°C, a średnia temperatura minimalna - 7°C. Inne źródła mówią natomiast, że na termometrach zobaczymy w majówkę nawet 20°C.

Warto oczywiście zaznaczyć, że do długiego weekendu zostało sporo czasu, a warunki pogodowe mogą zmieniać się dynamicznie. Najlepiej jest więc na bieżąco śledzić prognozy i komunikaty, szczególnie ostrzeżenia meteorologiczne, publikowane w sieci przez IMGW.

