Pogoda dla Warszawy na 21-23 sierpnia

Początek weekendu w Warszawie, czyli piątek 21 sierpnia, zapowiada się jako najcieplejszy z nadchodzących dni. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 24 stopni Celsjusza, co mogłoby zachęcać do spędzania czasu na zewnątrz. Niestety, te plany mogą zostać pokrzyżowane przez słabe, ale uciążliwe opady deszczu, które prognozowane są na ten dzień. Sytuację nieco poprawi łagodny wiatr, wiejący z prędkością nieprzekraczającą 2 m/s.

Sobota z wyraźnym ochłodzeniem i mocniejszym deszczem

W sobotę aura w stolicy ulegnie wyraźnemu pogorszeniu. Przede wszystkim odczujemy spadek temperatury – słupki rtęci zatrzymają się na poziomie zaledwie 20 stopni. To jednak nie wszystko, ponieważ wiatr przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s, co sprawi, że odczucie chłodu będzie jeszcze większe. Dodatkowo, opady deszczu staną się znacznie intensywniejsze niż dzień wcześniej. Wszystko wskazuje na to, że sobota będzie najbardziej deszczowym i najmniej przyjemnym dniem weekendu w Warszawie.

Niedziela to całkowity zwrot. Słońce wróci nad stolicę

Po pochmurnym i mokrym początku weekendu, niedziela przyniesie prawdziwy pogodowy zwrot akcji. Mieszkańcy Warszawy mogą liczyć na całkowitą zmianę aury. Deszczowe chmury znikną, a nad miastem pojawi się bezchmurne niebo, które pozwoli cieszyć się słońcem przez cały dzień. Temperatura maksymalna pozostanie na poziomie z soboty, czyli około 20 stopni. Warto jednak zwrócić uwagę na chłodne poranki i noce – termometry mogą wtedy pokazywać zaledwie 13 stopni. Wiatr również nie osłabnie i utrzyma prędkość około 4 m/s, dlatego odczuwalna temperatura może być niższa od wskazań termometrów.

Jak spędzić weekend w stolicy przy takiej pogodzie?

Zmienna prognoza pogody dla Warszawy sprawia, że warto elastycznie podejść do weekendowych planów. Deszczowy i chłodny piątek oraz sobota to doskonała okazja do nadrobienia zaległości kulturalnych. Wizyta w kinie, na wystawie czy w muzeum pozwoli uniknąć nieprzyjemnej aury na zewnątrz. To także idealny czas na spotkania z bliskimi w klimatycznych kawiarniach czy restauracjach. Z kolei słoneczna, choć wciąż chłodna niedziela, będzie wprost stworzona do aktywności na świeżym powietrzu. Długi spacer po jednym z parków, wycieczka rowerowa po mieście czy relaks nad rzeką w promieniach słońca mogą być świetnym sposobem na zakończenie tygodnia. Planując niedzielny wypoczynek, warto jednak zabrać ze sobą cieplejszą odzież, ponieważ połączenie niższej temperatury i wiatru może być odczuwalne.

Dane pogodowe: OpenWeather