Samochód potrącił pieszego na autostradzie A2! Na miejsce poleciał śmigłowiec LPR

Wstrząsający wypadek sparaliżował autostradę A2, gdy samochód osobowy potrącił pieszego na ruchliwej trasie w pobliżu węzła Pruszków.

Do zdarzenia doszło w nocy, na 443. kilometrze trasy, w okolicach MOP Brwinów Północ, gdzie lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dowiedz się, co wiemy o stanie rannej osoby i jak długo potrwają utrudnienia na kluczowej arterii komunikacyjnej.

Wypadek na autostradzie A2. Auto potrąciło pieszego

W środę, 19 sierpnia, tuż po godz. 22 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że na autostradzie A2 doszło do szokującego wypadku. Między węzłem Pruszków a węzłem Grodzisk Mazowiecki samochód osobowy potrącił pieszego. Do zdarzenia doszło w pobliżu MOP Brwinów Północ na 443. kilometrze trasy. Jedna osoba została ranna.

Uwaga kierowcy! Duże utrudnienia

Na razie nie są znane szczegóły wypadku. Wiadomo natomiast, że na miejsce został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. "Na czas jego lądowania jezdnia w kierunku Poznania została zablokowana" - czytamy. Przed godz. 23 przekazano, że ruch zaczyna być w tym miejscu przywracany.

Zmiótł pieszego na pasach w Garwolinie. Obaj mieli zielone!