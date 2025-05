Pogrzeb Mai z Mławy. Oto szczegóły ceremonii

Pogrzeb Mai z Mławy

Pogrzeb Mai z Mławy, która została w brutalny sposób zamordowana przez Bartosza G., odbędzie się w najbliższy piątek, 9 maja. Pogrążona w smutku rodzina poinformowała, że urna z prochami 16-latki zostanie złożona do grobu na Cmentarzu Parafialnym w Działdowie. Zarówno w dniu pogrzebu jak i 8 maja, w kaplicy zostanie odmówiona modlitwa różańcowa w intencji zmarłej Mai.

Zabójstwo Mai z Mławy

Jak już wcześniej opisywaliśmy, do zabójstwo Mai z Mławy doszło 23 kwietnia. Wyszła z domu, by spotkać się z Bartkiem – znajomym z sąsiedztwa, którego znała od dziecka. Planowała wrócić szybko, jednak po wyjściu kontakt z nią się urwał. Po tygodniu intensywnych poszukiwań odnaleziono jej ciało. O zabójstwo 16-letniej Mai podejrzany jest jej 17-letni znajomy. Według relacji jej koleżanek, tego samego dnia Maja widziała się jeszcze z innym kolegą z miasta, zanim udała się do Bartka. Szczegóły tego wcześniejszego spotkania nie zostały jednak ujawnione. Wiadomo jedynie, że po powrocie do domu dziewczyna powiedziała mamie, że wychodzi na chwilę do Bartka i wróci za około pół godziny.

Kim jest podejrzany o zabójstwo?

Podejrzany o dokonanie zabójstwa 17-latek został zatrzymany w Grecji. Według greckich mediów, w tym portalu ekathimerini.com., w poniedziałek przed sądem w Salonikach zatrzymany nie zgodził się na ekstradycję do Polski w ramach wstępnej procedury Europejskiego Nakaz Aresztowania (ENA). Miał powołać się przy tym na groźby kierowane wobec niego i jego rodziny. Podejrzany został zatrzymany w hotelu w miejscowości Katerini, gdzie przebywał w ramach szkolnego wyjazdu związanego z wymianą uczniów. Do czasu wydania postanowienia w jego sprawie będzie przebywał jako aresztowany w specjalnym ośrodku dla nieletnich. W piątek Prokuratura Okręgowa w Płocku poinformowała, że wydano postanowienie o przedstawieniu 17-latkowi zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi za to od 15 do 30 lat pozbawienia wolności.

