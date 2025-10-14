Pogrzeb profesora Adama Strzembosza: Znamy datę i miejsce uroczystości. Rodzina prosi o jedno

Znamy już termin i miejsce uroczystości pogrzebowych profesora Adama Strzembosza, wybitnego prawnika, sędziego i działacza społecznego. Podał ją mec. Stanisław Zabłocki. Msza Święta pogrzebowa odbędzie się 22 października w Warszawie godzinie 12.30. Zostanie odprawiona w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie na Kamionku, przy ul. Grochowskiej 365. Jak informuje portal niezalezna.pl, wcześniej, o godzinie 12, rozpocznie się odmawianie różańca w intencji zmarłego. Po Mszy Świętej, o godzinie 14.30, nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Starych Powązkach (kwatera 261-6-17/18).

Syn profesora, Piotr Strzembosz, wyraził zgodę na podanie informacji o dacie i miejscu pogrzebu. Jednocześnie rodzina zaapelowała o uszanowanie prywatnego charakteru uroczystości. Jak podkreślono, taka była wola zmarłego, znanego ze swej skromności.

„Wolą Rodziny było i jest, a należy ją zawsze uszanować, aby pogrzeb miał charakter prywatny, rodzinny, a nie rządowy, urzędowy. Wszyscy, którzy dobrze znali ś.p. Profesora i Jego wielką skromność są przekonani, że taka byłaby także i wola Zmarłego” – napisał mec. Stanisław Zabłocki.

Tak wyglądał pogrzeb Stanisława Sojki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pogrzeb prof. Adama Strzembosza. Ważna prośba rodziny

Rodzina profesora Strzembosza ma szczególną prośbę do osób, które chciałyby uczcić jego pamięć. Zamiast kupowania kwiatów, zachęcają do wsparcia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego – Fundacji Rodzin Adopcyjnych w Otwocku. Wolontariusze fundacji będą zbierać datki do puszek po Mszy Świętej.

Profesor Adam Strzembosz był wybitnym prawnikiem, sędzią, nauczycielem akademickim i działaczem społecznym. Nauczyciel akademicki związany głównie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Był wiceministerem sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989–1990), pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i przewodniczącym Trybunału Stanu (1990–1998), oraz przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa (1994–1998). Kawaler Orderu Orła Białego.