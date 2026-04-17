Pogrzeb Wiesława Myśliwskiego. Wybitny pisarz spoczął na Powązkach. Szychy wśród żałobników

Ostatnie pożegnanie Wiesława Myśliwskiego

W piątek, 17 kwietnia, bliscy, przyjaciele i znajomi tłumnie zebrali się w Warszawie, by pożegnać Wiesława Myśliwskiego. Podczas uroczystości przy urnie z prochami paliły się liczne świece, a sam zmarły patrzył na żałobników zadumanym wzrokiem z wielkiego portretu ustawionego nieopodal.

W ostatniej drodze pisarzowi towarzyszyli m.in. aktorka Grażyna Barszczewska, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i historyk literatury Andrzej Mencwel. Ten ostatni w wystąpieniu podczas pogrzebu zaznaczył, że w dziełach Wiesława Myśliwskiego słowo nigdy nie jest bezosobowe. - Trzeba przyjąć, że słowo jest ciałem, że bez niego świat pustoszeje i dawać temu pisarskie świadectwo - mówił.

Grób Wiesława Myśliwskiego na Powązkach Wojskowych utonął w kwiatach.

Kim był Wiesław Myśliwski?

Wiesław Myśliwski urodził się 25 marca 1932 r. w Dwikozach koło Sandomierza w Świętokrzyskiem. Debiutował w 1967 r. powieścią „Nagi sad”, w której opowiedział o swoim ojcu. Uważany jest za twórcę tzw. literatury chłopskiej - podejmującej problematykę tożsamości wsi i jej mieszkańców w czasach historycznych przemian. Konflikt między tożsamością odziedziczoną i pożądaną ukazał w powieści „Pałac” (1970) oraz dramacie „Klucznik” (1978). Najobszerniejszą epopeją chłopskiego losu w twórczości pisarza okazała się powieść „Kamień na kamieniu” (1984). Kolejna książka – „Widnokrąg” (1996) uhonorowana została w 1998 roku Nagrodą Nike, podobnie jak wydany w 2006 roku „Traktat o łuskaniu fasoli”. Potem ukazały się jeszcze „Ostatnie rozdanie” (2013) i „Ucho igielne” (2018) a także tom wywiadów i esejów pt. „W środku jesteśmy baśnią” (2022).

„Śmierć nie jest końcem, śmierć jest tylko przystankiem w drodze, z którego wyrusza się dalej, tyle że już bez bagażu, który się przez całe życie taszczyło” - pisał Myśliwski w „Ostatnim rozdaniu”. Wybitny pisarz zmarł 29 marca 2026 r. w wieku 94 lat. Informację o jego śmierci przekazał Instytut Książki.