Żołnierz WOT zaatakował maczetą przechodnia! Prokuratura podała wstrząsające szczegóły

Atak maczetą w Legionowie. Napastnikiem żołnierz WOT

O wstrząsającym zdarzeniu informowaliśmy pod koniec minionego roku. Po południu 21 grudnia w rejonie ulic Dąbrowskiego i Kochanowskiego mężczyzna z maczetą zaatakował jednego z przechodniów! Ranny mężczyzna trafił do szpitala, a agresor uciekł rowerem z miejsca zdarzenia.

Dwa dni później, 23 grudnia, Żandarmeria Wojskowa poinformowała w oficjalnym komunikacie, że w tej sprawie prowadzone jest postępowanie wobec jednego z żołnierzy!

„Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, po analizie materiałów otrzymanych z KPP Legionowo, w sprawie żołnierza podejrzewanego o spowodowanie uszkodzenia ciała osoby cywilnej, do którego miało dojść w dniu 21.12.2025 roku na terenie Legionowa, przekazał akta sprawy do Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa - Ursynów, gdzie zatrzymanemu podoficerowi zostaną przedstawione zarzuty” - przekazał wówczas ppłk Paweł Durka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Wstrząsające szczegóły ataku

W piątek, 5 czerwca, prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, poinformował, że dział do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa - Ursynów w Warszawie skierował do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga akt oskarżenia przeciwko kapralowi Rafałowi R.

Jak przypomniał prokurator, mężczyzna oskarżony jest o to, że „21 grudnia 2025 roku ok. godz. 16:20 przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego w Legionowie, działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia ustalonego pokrzywdzonego uderzył go tylną częścią maczety o długości 48,5 cm w szyję oraz zadał mu cios ostrą częścią maczety w głowę, powodując u pokrzywdzonego masywne krwawienie zewnętrzne oraz obrażenia, które skutkowały naruszeniem czynności narządu ciała trwającym dłużej niż 7 dni”.

W trakcie śledztwa kapral Rafał R. został poddany obserwacji psychiatrycznej. Biegli ocenili, że w chwili popełnienia czynu miał ograniczoną zdolność do kierowania swoim postępowaniem, ale nadal posiadał zdolność do rozpoznania znaczenia czynu.

Za usiłowanie zabójstwa kodeks karny przewiduje karę od ośmiu lat więzienia, 25 lat więzienia lub dożywocie. Jednak jeśli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne załagodzenie kary.

Żołnierz przebywa w areszcie

Żołnierz od chwili zatrzymania przebywa w areszcie. - Po skierowaniu aktu oskarżenia Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie wyda postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego, które obecnie jest przedłużone do dnia 20 czerwca 2026 roku - poinformował prok. Skiba.

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