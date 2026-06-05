Tłumy na Święcie Warszawy. Rafał Trzaskowski wspomniał o swoim ojcu

Obchody Święta Warszawy 2026 na Placu Zamkowym

W czwartek, 4 czerwca Plac Zamkowy w Warszawie stał się głównym centrum muzycznym i rozrywkowym. Mnóstwo osób zdecydowało się odwiedzić Starówkę, żeby w radosnej atmosferze celebrować tegoroczne obchody Święta Warszawy.

Z ustawionej w sercu miasta sceny dobiegały dźwięki popularnych przedwojennych melodii zachęcających do tańca. Z kolei w późniejszych godzinach zorganizowano dla zgromadzonych plenerowe seanse filmowe.

Wydarzenie zainaugurowała grupa Nicponie, która brawurowo połączyła dawne warszawskie hity z żywiołowością podwórkowych kapel i klimatem retro potańcówek. Na scenie pojawił się również Michał Fogg, znany promotor muzycznej przeszłości stolicy oraz prawnuk legendarnego Mieczysława Fogga. Zgromadzeni widzowie bawili się także przy dźwiękach Małej Orkiestry Dancingowej, grającej przedwojenne tanga i autorskie aranżacje dawnych szlagierów.

Rafał Trzaskowski wspomina ojca podczas Święta Warszawy

Do aktywnego uczestnictwa w miejskich atrakcjach namawiał prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski osobiście pojawił się wśród mieszkańców zgromadzonych na Starówce.

„Bardzo się cieszę, że dzisiaj wspólnie obchodzimy Święto Warszawy, ale też rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Polsce – mówił Rafał Trzaskowski.” – zaznaczył Rafał Trzaskowski. Włodarz miasta zapowiedział również wieczorny repertuar filmowy, zdradzając swój wielki sentyment do jednego z zaprezentowanych tytułów.

„Przed nami koncert warszawskich szlagierów, a po nim pokaz filmów nawiązujący do historii naszego miasta. W jednym w nich „Niewinni czarodzieje” Andrzeja Wajdy, epizod gra mój ojciec, więc jest to film szczególny dla mnie ważny” – przyznał Rafał Trzaskowski, odwołując się do postaci swojego ojca Andrzeja Trzaskowskiego, uznanego polskiego kompozytora i muzyka jazzowego.

Nocny blok kinowy zatytułowany „Warszawa wiecznie młoda” zaprezentował publiczności dokument „Listy z Wilczej” w reżyserii Arjuna Talwara, przybliżający losy imigranta z Indii rejestrującego życie codzienne na ulicy Wilczej. Zwieńczeniem wieczoru była projekcja kultowego filmu Andrzeja Wajdy „Niewinni Czarodzieje” z 1960 roku, do którego ścieżkę dźwiękową skomponował Krzysztof Komeda.

Parada Syrenki i Regaty na Wiśle uświetnią Warszawę

W sobotę, 6 czerwca stolica zorganizuje piątą edycję Parady Syrenki, która stanowi jeden z najbardziej widowiskowych elementów całego festiwalu. O godzinie 13:00 z Ronda de Gaulle’a wyruszy barwny pochód artystów, tancerzy i orkiestr, który przejdzie Traktem Królewskim wprost na Plac Zamkowy. W wydarzeniu weźmie udział dwadzieścia syrenek stworzonych przez poszczególne dzielnice i miejskie instytucje. Trasę przemarszu uatrakcyjnią pokazy taneczne i muzyczne niespodzianki, a finałem będzie wielki koncert na Placu Zamkowym, przemieniający centrum w strefę tańca i kolorów.

Z kolei 6 i 7 czerwca królować będą sporty wodne, ponieważ Wisła ugości uczestników Regat o Puchar Prezydenta Warszawy. Ponad dwadzieścia załóg zmierzy się w różnych klasach, w tym na historycznych jachtach typu Omega, które zaprojektowano w stolicy równo osiemdziesiąt lat temu. Pierwsze zmagania wystartują w sobotę o 11:00, natomiast niedzielne wyścigi rozpoczną się o 10:30. Sobotni wieczór uświetni parada podświetlanych żagli, startująca o 20:00 z Plaży Rusałka. Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie spędzić czas w miasteczku żeglarskim, pełnym rodzinnych warsztatów i animacji.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tegorocznego Święta Warszawy 2026.

Mieszkańcy podzieleni ws. Rafałą Trzaskowskiego. Jak warszawiacy zagłosowaliby w referendum w stolicy?