Gdzie jest 17-letnia Nina? Wyjechała do kolegi, który mieszka w Toruniu i zniknęła

W poniedziałek (26 maja) 17-letnia Nina Kośnik wyszła z domu po południu. Z przekazanych przez rodzinę informacji wynika, że dziewczyna powiedziała najbliższym, że wybiera się do Torunia – do kolegi. Niestety, od chwili wyjazdu kontakt z nastolatką się urwał. Nie wróciła do domu, nie nawiązała kontaktu z bliskimi, a jej telefon milczy.

Zaniepokojeni bliscy natychmiast zgłosili zaginięcie na policję. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej rozpoczęła poszukiwania i wydała pilny komunikat, w którym prosi wszystkich o pomoc w odnalezieniu dziewczyny.

− Poszukujemy zaginionej 17-letniej Niny Kośnik. Nastolatka w poniedziałek po południu wyszła z domu informując najbliższych, że wyjeżdża do Torunia do kolegi. Tego dnia ubrana była w spodnie jeansowe, czarną bluzę i fioletowe sportowe buty. Wszystkie osoby mające wiedzę na temat jej miejsca pobytu prosimy o kontakt – czytamy w komunikacie opublikowanym przez KPP w Ostrowi Mazowieckiej.

Policjanci apelują do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Niny: − Wszystkie osoby mające wiedzę na temat jej miejsca pobytu prosimy o kontakt z dyżurnym KPP w Ostrowi Mazowieckiej pod numerem 47 704 42 00, alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji.

Sprawa zniknięcia nastolatki budzi ogromne emocje wśród mieszkańców powiatu ostrowskiego oraz w mediach społecznościowych, gdzie udostępniane są apele i zdjęcia dziewczyny. Każda godzina ma znaczenie, a wszelkie, nawet pozornie błahe informacje, mogą pomóc w odnalezieniu Niny i wyjaśnieniu, co się z nią stało po wyjściu z domu.

Policja nie wyklucza żadnych scenariuszy i prowadzi intensywne działania mające na celu ustalenie losów zaginionej. Rodzina dziewczyny przeżywa dramat i z niepokojem oczekuje jakichkolwiek wiadomości. Wszyscy mają nadzieję, że Nina wkrótce wróci cała i zdrowa do domu.