Pielgrzymki w Polsce. Lada moment wierni wyruszą na Jasną Górę

Już za chwilę tysiące wiernych wyruszy na Jasną Górę, by wziąć udział w pielgrzymce. Taka podróż jest dla katolików ważnym elementem wiary i choć to ogromny wysiłek, chętnych nie brakuje.

6 sierpnia 2024 roku na Jasną Górę wyruszą pielgrzymi z Bielska-Białej i w ciągu 5 dni pokonają 170 km pieszo. Ich celem jest nie tylko osobiste nawrócenie, ale również zaangażowania w życie Kościoła. Co ciekawe, okazuje się, że na takich podróżach obowiązują pewne zasady, o których przypomniał portal bielsko.biala.pl. Zakaz spożywania alkoholu to dopiero początek. Sprawdźcie naszą galerię, by dowiedzieć się więcej!