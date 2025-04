CO TO OZNACZA?

Poligon Przedsiębiorczości. Co oferuje?

Poligon Przedsiębiorczości ma na celu aktywizację uczestników w zakresie samorozwoju, rozbudzanie kreatywności w poszukiwaniu najlepszych miejsc pracy oraz zapoznanie z prawami i obowiązkami pracowniczymi. Uczestnicy będą mieli okazję do indywidualnych rozmów z rekruterami, przygotowania CV i przećwiczenia rozmowy kwalifikacyjnej.

W programie Poligonu Przedsiębiorczości znajdą się różnorodne warsztaty, dyskusje i wykłady z dziedziny psychologii oraz prawa pracy. Nie zabraknie również panelu debat oksfordzkich, poświęconych makroekonomii, bieżącym wydarzeniom gospodarczym i finansowym. To doskonała okazja, by poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tych kluczowych obszarach.

„Awantura o kasę” – międzyszkolna rywalizacja

Podczas Poligonu odbędzie się także międzyszkolna rywalizacja wzorowana na popularnym programie telewizyjnym „Awantura o kasę”. Do udziału w teleturnieju zapraszane są zespoły 5-osobowe, które chcą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu biznesu i zarządzania. Pytania w grze będą dotyczyły tych właśnie dziedzin, co stanowi doskonałą okazję do przetestowania swoich umiejętności w praktyce.

Drużyny oraz indywidualni uczniowie, którzy chcą wziąć udział w debatach lub teleturnieju, proszeni są o zgłaszanie się do Pani Bożenny Stanisławskiej. Organizatorzy wierzą, że Poligon Przedsiębiorczości będzie wyjątkową okazją do odkrywania możliwości, jakie czekają na młodych ludzi na rynku pracy, a także do integracji międzyszkolnej i wymiany doświadczeń.

Dlaczego warto wziąć udział w Poligonie Przedsiębiorczości?

Samorozwój: Poligon to doskonała okazja do pracy nad sobą i rozwijania swoich umiejętności;

Kreatywność: Uczestnicy będą mieli możliwość rozbudzenia swojej kreatywności i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań;

Wiedza: Program obejmuje wykłady i warsztaty z zakresu psychologii, prawa pracy, makroekonomii i finansów;

Praktyka: Uczestnicy będą mogli przygotować CV, przećwiczyć rozmowę kwalifikacyjną i wziąć udział w teleturnieju;

Networking: Poligon to doskonała okazja do nawiązania kontaktów z rekruterami i innymi młodymi ludźmi.Nie przegap tej wyjątkowej okazji! Zgłoś się już dziś i przygotuj się na podbój rynku pracy!