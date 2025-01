Ta wystawa w Muzeum Narodowym przyciąga tłumy. Witkacy i Picasso mogą się schować

Muzeum Narodowe w Warszawie. Wielki sukces wystawy dzieł Józefa Chełmońskiego

Józef Chełmoński miał znakomity zmysł obserwacji i zdolność zapamiętywania wrażeń. Jego dzieła wiernie oddają realia życia i wyróżniają się prawdą scenerii. Fascynacja życiem wsi, umiłowanie natury, umiejętność wczuwania się w panujący w niej nastrój, prostota motywów i sugestywność środków artystycznego wyrazu – to główne cechy jego twórczości.

Oglądając na żywo jego obrazy trudno nie przenieść się wszystkimi zmysłami w przedstawione scenerie. Chełmoński z wielką finezją odwzorowuje roślinność i odtwarza światło letniego dnia oraz ponury klimat jesiennej szarugi. Szczególnie starszym pokoleniom część dzieł przypomina o wakacjach u dziadków na wsi. Nic dziwnego, że dzieła przyciągnęły tłumy zwiedzających.

"Ekspozycję odwiedziło już ponad 150 tysięcy osób. To rekordowy wynik, już teraz wyższy niż frekwencja na najpopularniejszych wystawach ostatnich lat: Picasso (blisko 143 tysiące zwiedzających) i Witkacy (ponad 111 tysięcy)" - informuje z dumą Muzeum Narodowe w Warszawie. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Józef Chełmoński - wystawa w Muzeum Narodowym przedłużona

Malownicze krajobrazy i barwne sceny życia wsi, przepełniona mistycyzmem przyroda, subtelny nastrój, ascetyzm i prostota środków wyrazu – twórczość Chełmońskiego niezmiennie zachwyca do dziś. Ze względu na ogromne zainteresowanie przedłużono wystawę o tydzień. To ostatni moment, by ją zobaczyć.

Tydzień 21–26 stycznia:

wtorek – środa: 10.00–18.00

czwartek – niedziela: 10.00–20.00

Tydzień 28 stycznia – 2 lutego:

wtorek – środa: 10.00–18.00

czwartek – niedziela: 10.00–20.00

W poniedziałki Muzeum Narodowe jest nieczynne dla zwiedzających.