Policja nie może go złapać od ponad dwudziestu lat! Ostatnio chodził ulicami dużego miasta

Alicja Franczuk
2026-01-15 15:50

Od ponad 20 lat ucieka przed sprawiedliwością. 46-letni Tomasz Kosik poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy w Radomiu. Według ustaleń policji ostatni raz widziany był w Bielsku-Białej. Pracował tam na budowach. Dlaczego nie został zatrzymany?

Autor: Policja/Pixabay/ Materiały prasowe
  • Policja poszukuje Tomasza Kosika z Radomia, ściganego listem gończym za rozbój z art. 280 par. 1.
  • Mężczyzna, poszukiwany od ponad 20 lat, był widziany na budowach w Bielsku-Białej.
  • Służby apelują o pomoc w jego odnalezieniu, przypominając, że ukrywanie poszukiwanego jest przestępstwem.
  • Zobacz najnowsze zdjęcie poszukiwanego i dowiedz się, jak możesz pomóc w jego ujęciu.

„Tomasz Kosik, syn Włodzimierza, ur. 22.10.1979 r. w Radomiu, zam. w Radomiu przy ul. Staszica 28 m. 8 poszukiwany jest na podstawie listu gończego za przestępstwo z art. 280 par. 1 wyd. przez Sąd Rejonowy w Radomiu” - przekazała Policja Mazowiecka.

Artykuł ten mówi, że „kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności,podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15”.

Co ciekawe, mężczyzna poszukiwany jest przez policję od 2000 roku, czyli ponad 20 lat!

Gdzie ukrywa się Tomasz Kosik?

Ostatnie poszlaki doprowadziły mundurowych na południe Polski. Jak przekazała Policja Mazowiecka, mężczyzna pracował na budowach w Bielsku-Białej (woj. śląskie). Dlaczego więc nie został zatrzymany? Najprawdopodobniej zdążył się ulotnić, nim służby zbadały ten trop.

Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach

„Zwracamy się z prośbą do osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanego o kontakt z najbliższą jednostką Policji, prokuraturą lub sądem. Jednocześnie informujemy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem i grozi za to kara pozbawienia wolności do 5 lat” - apeluje Policja Mazowiecka.

Wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego Tomasza Kosika należy niezwłocznie zgłaszać pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu pod nr tel. 47 701 46 44.

Poniżej publikujemy najświeższe zdjęcie poszukiwanego już drugą dekadę mężczyzny.

Autor: Policja Mazowiecka/ Materiały prasowe

