Policja pogrążona w żałobie, nie żyje były komendant. „Cieszył się autorytetem i szacunkiem”

Zmarł podinsp. w stanie spoczynku Krzysztof Puszcz, były Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie.

Był cenionym policjantem, sołtysem wsi Bieganów i aktywnym członkiem lokalnej społeczności.

Jego śmierć to ogromna strata dla policji i mieszkańców. Dowiedz się, jak jest wspominany i kiedy odbędzie się jego pogrzeb.

Policja w żałobie. Nie żyje podinsp. Krzysztof Puszcz

W środę, 13 stycznia, zmarł w wieku 54 lat były Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie, aktywny członek Koła Gospodyń Wiejskich „Sosenki” oraz Sołtys wsi Bieganów (pow. grodziski) podinsp. w stanie spoczynku Krzysztof Puszcz.

„Był człowiekiem niezwykle rzetelnym, dla którego mundur zawsze oznaczał obowiązek, honor i troskę o drugiego człowieka. Wyróżniał się empatią, spokojem oraz ogromną wiedzą, którą chętnie dzielił się z młodszymi funkcjonariuszami. Jego cierpliwość i zaangażowanie sprawiały, że potrafił wysłuchać, zrozumieć i znaleźć rozwiązanie nawet w najtrudniejszych sytuacjach” - wspominają zmarłego podinspektora policjanci z Żyrardowa. „Jako komendant cieszył się autorytetem i szacunkiem zarówno wśród podwładnych jak i mieszkańców. Zawsze stawiał na dialog, współpracę i odpowiedzialność, budując zespół oparty na wzajemnym zaufaniu” - dodają.

Urząd Gminy Mszczonów żegna byłego Komendanta

Zmarłego żegna również Urząd Gminy Mszczonów. „Mieszkańcy i Samorządowcy Ziemi Mszczonowskiej zapamiętają komendanta Krzysztofa Puszcza jako profesjonalistę najwyższej próby, łączącego stanowczość munduru z niezwykłą empatią oraz zrozumieniem dla ludzkich problemów. Jego wieloletnia (2011-2023) służba na terenie naszej gminy ukształtowała nowoczesny wizerunek Policji, stając się fundamentem spokoju, jakim cieszyliśmy się każdego dnia w naszych domach. Inspirował współpracowników własną postawą, zawsze znajdując czas na rozmowę, wsparcie oraz budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku. Współpraca z Komendantem niosła ze sobą poczucie pewności, że sprawy gminy spoczywają w rękach człowieka o nieposzlakowanej opinii oraz wielkim sercu. Pozostawił po sobie pustkę, której nie sposób wypełnić, jednak owoce jego trudu będą służyć kolejnym pokoleniom mszczonowian jeszcze przez długi czas” - piszą władze gminy w oficjalnym komunikacie.

Kim był Krzysztof Puszcz?

Podinsp. Krzysztof Puszcz rozpoczął służbę w policji w 1995 r. Jego zawodowe życie od początku związane było z żyrardowską jednostką. W latach 2011- 2023 pełnił funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Mszczonowie. Od blisko trzech lat przebywał na emeryturze.

Podinsp. Krzysztof Puszcz był też aktywnym członkiem Koła Gospodyń Wiejskich „Sosenki” oraz Sołtysem wsi Bieganów. „Był osobą zaangażowaną w sprawy lokalnej społeczności, oddaną służbie publicznej i pracy na rzecz mieszkańców” - wspomina zmarłego Urząd Gminy w Jaktorowie.

Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie podinsp. Krzysztof Puszcza odbędzie się w sobotę, 17 stycznia. Msza święta żałobna odprawiona zostania o godz. 10 w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Międzyborowie. Tuż po niej nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafialny w Bieganowie.

