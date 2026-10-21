Policja w pościgu z Legionowa do Warszawy. Kierowca rozbił auta, pasażerka w szpitalu

Mężczyzna prowadzący Chryslera zignorował policyjne polecenia do zatrzymania pojazdu.

Jego podróż miała finał na Targówku przy ulicy Bystrej.

W pojeździe sprawcy znajdowała się kobieta, która doznała obrażeń na skutek zderzenia z przeszkodami.

Pościg policji z Legionowa na teren Warszawy

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie realizowali pewne działania operacyjne, w trakcie których podjęli próbę zatrzymania mężczyzny prowadzącego samochód marki Chrysler. Kierujący całkowicie zlekceważył emitowane przez radiowóz sygnały świetlne i dźwiękowe, decydując się na ucieczkę - przekazała nam stołeczna komenda.

Jak wynika z zebranych informacji, osoba ta mogła od pewnego czasu znajdować się pod obserwacją policji.

Zdemolował ogrodzenie i samochody

Pędzący Chrysler zdołał dotrzeć do stolicy, wjeżdżając na teren Targówka. Jak poinformował wydział prasowy Komendy Stołecznej Policji, szaleńcza jazda została przerwana na ulicy Bystrej, gdzie rozpędzony samochód wpadł na przydrożne ogrodzenie. W wyniku zdarzenia doszło też do uszkodzenia innego pojazdu.

Ostatecznie udało się zatrzymać i obezwładnić uciekiniera.

Ranna pasażerka przewieziona do szpitala

Po schwytaniu kierującego funkcjonariusze skontrolowali stan jego trzeźwości. Pomiary wykazały, że mężczyzna nie spożywał alkoholu. W pojeździe przebywała jeszcze kobieta, pasażerka. Na skutek kolizji odniosła obrażenia i musiała zostać zabrana przez pogotowie ratunkowe do pobliskiego szpitala.