Nowe radiowozy w Sokołowie Podlaskim

Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim wzbogaciła się o cztery nowe radiowozy oraz dwa quady z przyczepą do ich transportu. Do służby trafił oznakowany pojazd marki Kia Sportage oraz trzy nieoznakowane samochody marki Kia Ceed, Renault Trafic, ISUZU DMax.

Zakup samochodów ISUZU DMax oraz KIA Sportage był możliwy dzięki wsparciu samorządów Powiatu Sokołowskiego, w tym: Urzędu Miasta Sokołów Podlaski, Starostwa Powiatu Sokołowskiego, Urzędu Gminy Sokołów Podlaski, Urzędu Gminy Bielany, Urzędu Gminy Repki, Urzędu Gminy Sterdyń, Urzędu Gminy Jabłonna Lacka, Urzędu Gminy Sabnie oraz Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim.

„Dzięki współfinansowaniu pojazdów przez samorządowców sokołowska Policja zyskała nowe, profesjonalne radiowozy, których wykorzystanie w służbie z pewnością przyczyni się do efektywności pracy policjantów oraz wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu” – podkreśliła komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim insp. dr inż. Monika Sokołowska.

Quady dla policji w Sokołowie Podlaskim – łatwiejszy dostęp do trudnych terenów

Oprócz radiowozów, sokołowscy policjanci otrzymali również dwa quady Segway AT6 L oraz przyczepę do ich transportu. Zakup quadów był możliwy dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz środków Policji.

Quady usprawnią działania Policji na terenach zielonych, leśnych i trudnodostępnych dla standardowych pojazdów. Funkcjonariusze realizujący czynności na quadach z pewnością sprawniej i szybciej dotrą na miejsca zdarzeń.

Nowe radiowozy w Ciechanowie

Flota Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie wzbogaciła się o dziewięć nowoczesnych radiowozów, które wzmocnią codzienną służbę funkcjonariuszy na terenie powiatu. Sześć z nich zakupiono przy wsparciu finansowym przekazanym przez samorządy lokalne. Trzy pojazdy zostały sfinansowane z budżetu Policji.

Zakup sześciu radiowozów był możliwy dzięki 50-procentowemu dofinansowaniu ze strony Prezydenta Miasta Ciechanów, Starosty Ciechanowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck oraz Wójtów Gmin: Ciechanów, Sońsk, Gołymin-Ośrodek, Opinogóra Górna, Regimin, Ojrzeń i Grudusk.

„Przekazanie nowych radiowozów to efekt bardzo dobrej i konsekwentnej współpracy Policji z samorządami. Wsparcie lokalnych władz ma ogromne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz rozwoju naszej jednostki. Nowe pojazdy to nie tylko lepsze warunki służby dla policjantów, ale przede wszystkim szybsza i skuteczniejsza pomoc dla osób potrzebujących” - podkreślił Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie podinsp. Łukasz Jędrasik.

Nowoczesna flota policji w Ciechanowie – co zakupiono?

Dzięki pozyskanym środkom możliwy był zakup:

dwóch samochodów oznakowanych typu SUV KIA Sportage 1.6

dwóch samochodów nieoznakowanych typu SUV KIA Sportage 1.6

jednego samochodu osobowego oznakowanego Skoda Octavia 1.5

jednego samochodu osobowego nieoznakowanego Kia Ceed 1.5

Pojazdy zakupione z budżetu Policji to:

oznakowany bus Mercedes-Benz Vito przeznaczony dla techników kryminalistyki

nieoznakowany Ford Transit, który przeznaczony jest dla przewodników psów służbowych

nieoznakowany Mercedes-Benz Vito