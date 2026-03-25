Polska gra z Albanią w Warszawie. Uwaga na utrudnienia i zmiany w ruchu

Mecz Polska - Albania w Warszawie. Zmiany w ruchu drogowym wokół stadionu (26.03.2026)

Pierwszy gwizdek w spotkaniu z Albanią zaplanowano na godz. 20:45, ale stołeczni kierowcy muszą przygotować się na wcześniejsze komplikacje. Już o 18:30 służby zablokują możliwość wjazdu na Saską Kępę. Zakaz ten będzie obowiązywał na obszarach wyznaczonych: Al. Poniatowskiego, Al. Waszyngtona, Międzynarodową, Al. Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim oraz Al. Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Nie obejmie jednak m.in. kierowców miejskich autobusów dowożących kibiców na miejsce wydarzenia.

Funkcjonariusze policji mogą również zamknąć inne ulice w zależności od bieżącej sytuacji.

"Jeśli ok. godz. 18:30 zostanie zamknięta Sokola od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 - Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście. Jeśli będą zamknięte Sokola, Zamoście i Zamoyskiego, objazdami pojadą linie: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy: 102, 125 i 202 będą kursowały Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 - Targową, a 146 i 147 - Al. Zieleniecką" - poinformowali stołeczni urzędnicy.

Kiedy gwizdek sędziego zakończy sportową rywalizację ok. godz. 22:30, wyłączone z ruchu mogą zostać również Most Poniatowskiego oraz Al. Jerozolimskie na odcinku między Rondem Waszyngtona a Rondem de Gaulle'a. W przypadku wdrożenia tego scenariusza linie 146 i 147 zostaną skierowane na Al. Zieleniecką, natomiast pojazdy numer 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N7 i Z99 przejadą przez Most Łazienkowski. Pasażerowie tramwajów muszą przygotować się na to, że "siódemka" pojedzie Trasą W-Z, natomiast linie 9, 22 oraz 24 zostaną podzielone.

"Po stronie śródmiejskiej składy dojadą do Pl. Starynkiewicza. Na Pradze tramwaje linii 9 i 24 dojadą do pętli przy Teatrze Powszechnym, a linii 22 będą kursowały w pętli z i do Ronda Wiatraczna" - przekazał ratusz.

Dojazd na mecz reprezentacji Polski na PGE Narodowym. Darmowa komunikacja miejska (26.03.2026)

Do dotarcia na trybuny najlepiej wykorzystać komunikację miejską, a w szczególności drugą linię metra. Dostępna dla kibiców jest również rozbudowana siatka połączeń autobusowych, tramwajowych oraz pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Niezwykle ważną wiadomością jest to, że posiadacze biletów, zaproszeń lub akredytacji UEFA zyskują prawo do bezpłatnego przejazdu pojazdami WTP w pierwszej strefie biletowej od czwartku o 6:00 do piątku o 1:00 w nocy. Kibice zwolnieni są również z opłat za pozostawienie swoich aut na wyznaczonych parkingach P+R w tym samym przedziale czasowym.

Powrót do domu po końcowym gwizdku również przebiegnie najsprawniej przy wybraniu komunikacji miejskiej. Z okolic Ronda Waszyngtona wyruszą dodatkowe kursy autobusów 138 i 509, które zabiorą pasażerów w stronę Bokserskiej, na Gocław oraz do Winnicy. Częściej kursować będą także pociągi metra na linii M2.

"Więcej będzie także tramwajów. Składy linii 9 z pętli Gocławek pojadą: Grochowską, przez Rondo Wiatraczna, Al. Waszyngtona, Al. Zieleniecką, Targową, Ratuszową, Jagiellońską do pętli Ratuszowa-Zoo. Więcej będzie również kursów linii 9 na trasie z P+R Al. Krakowska do Pl. Starynkiewicza. Z Al. Zielenieckiej w kierunku Woli (do przystanku Rogalińska) pojadą dodatkowe składy linii 26" - przekazał ratusz.

Policyjna akcja "Bezpieczne przewozy” - zobacz zdjęcia:

11

