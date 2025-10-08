Ponad pół promila u 14-latka na hulajnodze. Policja apeluje do rodziców

Elektryczne hulajnogi zyskują coraz większą popularność jako wygodny i ekologiczny środek transportu. Niestety, wraz z ich rosnącą popularnością wzrasta liczba incydentów związanych z ich nieodpowiedzialnym użytkowaniem, zwłaszcza wśród młodzieży.

Policja w Piasecznie zatrzymała ostatnio 14-latka, który jechał hulajnogą elektryczną, będąc pod wpływem alkoholu. Jak informuje podkom. Magdalena Gąsowska, to nie jedyne przewinienie nastolatka.

Do zdarzenia doszło na ulicy Głównej. Już na wstępie okazało się, że chłopiec nie ma uprawnień do kierowania takim pojazdem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinien posiadać kartę rowerową, której jednak nie zdobył.

− W trakcie kontroli wyszło na jaw, że 14-letni chłopiec nie posiada uprawnień do kierowania tym pojazdem. W jego przypadku, zgodnie z przepisami, takim dokumentem powinna być karta rowerowa, której nastolatek nie posiadał, ponieważ nie zdał egzaminów − relacjonuje podkom. Magdalena Gąsowska.

Podejrzenia policjantów wzbudziło również zachowanie nastolatka, które wskazywało na spożycie alkoholu. Funkcjonariusze wezwali na miejsce opiekuna prawnego chłopca i przeprowadzili badanie alkomatem. Wynik był jednoznaczny, 14-latek miał ponad pół promila alkoholu w organizmie.

Apel do rodziców

Sprawa nieodpowiedzialnego nastolatka trafi teraz do sądu rodzinnego, który oceni jego zachowanie i podejmie decyzję o ewentualnych środkach wychowawczych. Policja apeluje o zwiększenie kontroli nad tym, jak dzieci spędzają wolny czas.

− To zdarzenie niech będzie poważnym sygnałem ostrzegawczym! Na jego kanwie apelujemy do rodziców i opiekunów, by kontrolowali, jak ich dzieci spędzają wolny czas, z kim się spotykają oraz czym się zajmują poza domem. Przypominamy, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka − to pojazd, którego prowadzenie wymaga odpowiedzialności, znajomości i przestrzegania przepisów − podkreśla podkom. Gąsowska.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Pijany kierowca przygniótł policjanta do barierek. Szaleńczy pościg ulicami Warszawy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.