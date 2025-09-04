Wjechali hulajnogą prosto pod tira. Prokuratura ujawnia wyniki badań!

Wjechali pod tira hulajnogą elektryczną, zginęli. Prokuratura ujawnia wyniki badań trzeźwości

Ta wstrząsająca tragedia rozegrała się w poniedziałek (1 września) wieczorem w miejscowości Błonie-Wieś na drodze krajowej nr 92, około godziny 22.10. Jak informowała Ochotnicza Straż Pożarna w Błoniu, która brała udział w akcji ratunkowej, dwóch mężczyzn jadących na jednej hulajnodze elektrycznej zostało potrąconych przez samochód ciężarowy. – Na miejscu zastaliśmy dramatyczną sytuację – dwóch mężczyzn poruszających się wspólnie na jednej hulajnodze elektrycznej zostało potrąconych przez samochód ciężarowy – relacjonowali druhowie w mediach społecznościowych. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, życia mężczyzn nie udało się uratować. Jedną z ofiar jest 32-latek. Tożsamości drugiej na razie nie udało się ustalić. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, do wypadku doszło, bo kierujący hulajnogą zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu prosto pod koła ciężarówki. Dlaczego?

Kierowca ciężarówki był trzeźwy, kierujący hulajnogą również

Nasuwa się pytanie, czy wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Najpierw przebadano na obecność alkoholu kierującego ciężarówką. - Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Dalsze czynności nadzoruje prokuratura – przekazała podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z policji powiatu warszawskiego zachodniego. Teraz prokuratura ujawniła "Super Expressowi" wyniki badań przeprowadzone u dwóch ofiar śmiertelnych wypadku. "Kierujący hulajnogą był w chwili zdarzenia trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem środków odurzających" - napisał Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. "Na miejscu zbadano analizatorem oddechu kierowcę samochodu ciężarowego z wynikiem negatywnym. Zbadano także ślinę kierującego hulajnogą na obecność substancji zabronionych z wynikiem negatywnym" - dodał, podkreślając, że zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Relacjonował też przebieg wypadku:

"Na wysokości stacji paliw Arnie kierujący hulajnogą mężczyzna zjechał na przeciwległy pas ruchu"

"W toku przeprowadzonych na miejscu zdarzenia czynności wstępnie ustalano, że wskazani mężczyźni poruszali się hulajnogą elektryczną Q7-PRO pasem w kierunku miejscowości Błonie po drodze krajowej nr 92. Na wysokości stacji paliw Arnie przy ul. Sochaczewskiej 64B, kierujący hulajnogą mężczyzna zjechał na przeciwległy pas ruchu zderzając się z nadjeżdżającym pojazdem ciężarowym Volvo (ciągnik wraz z naczepą). Obaj mężczyźni zmarli na miejscu zdarzenia".

