Porównaliśmy paragony z 2019 i 2023 roku. „Chce mi się płakać”. A minęły tylko 4 lata

- Podczas wiosennych porządków znalazłam stare paragony za zakupy, które robiłam w 2019 roku. Nie mogłam uwierzyć, gdy zobaczyłam cenę jajek, warzyw, czy bananów. Wszystko koszmarnie podrożało – żaliła się nasza Czytelniczka w mailu do redakcji. Do wiadomości dołączyła zdjęcia paragonów, z których można odczytać nazwy i ceny produktów, datę zakupów oraz nazwę sklepu. - Aż trudno uwierzyć, że od tych zakupów minęły zaledwie 4 lata. Chce mi się płakać – dodała rozżalona Czytelniczka.

Postanowiliśmy sprawdzić, ile dziś trzeba zapłacić za takie same produkty. Wybraliśmy się więc na zakupy do popularnej sieci sklepów, tej samej, w której nasza Czytelniczka robiła zakupy w lutym i w marcu 4 lata temu. Szukaliśmy na półkach dokładnie takich samych produktów, które wówczas kupiła.

Na paragonach z 2019 roku widniały następujące produkty oraz ceny:

jaja farmio 6L - 4,99 zł

banany luz - 4,49 zł / kg

pietruszka luz - 9,99 zł / kg

koperek/pietruszka/szczypiorek (pęczek) - 1,49 zł

papryka luz - 9,99 zł / kg

ziemniaki 3 kg - 5,99 zł

Kupiliśmy wybrane produkty z listy oraz sprawdziliśmy ceny pozostałych. I naszym oczom ukazał się przerażający i smutny obraz inflacji w Polsce. Za niektóre produkty trzeba dziś zapłacić dwa razy więcej!

Paragon z 2019 i 2023 roku: ceny produktów. Co podrożało najbardziej?

Na początek porównaliśmy jajka, które – jak się okazuje - podrożały prawie dwukrotnie! Ich regularna cena to 7,99 zł, w porównaniu do 4,99 zł w 2019 roku. Sytuacji nie ratuje nawet promocja (6,99 zł za opakowanie przy zakupie 3). Największym koszmarem jest jednak cena papryki, która w 2023 roku kosztuje już 22 zł za kilogram. To wzrost o ponad 100% w porównaniu do 2019 roku (9,99 zł). W ciągu ostatnich 4 lat mocno zdrożały także ziemniaki – z 5,99 zł (za 3kg) do 7,99 zł.

Z kolei pęczek zieleni nie kosztuje już 1,49 zł – teraz trzeba za niego zapłacić 1,99 zł. Sytuacji nie osłodzą nawet banany - ich cena wzrosła z 4,49 zł do 6,99 zł za kilogram.

Jedyną dobrą informacją może być obniżenie ceny pietruszki – dziś kilogram można kupić za 8,99 zł, a 4 lata temu za 9,99 zł.

